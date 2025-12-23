चाउमीन, मॅगी, पिझ्झा आणि बर्गर खाल्ल्यानंतर मुलीच्या आतड्या अडकल्या, त्यात छिद्रही पडलं; पुढे झालं ते पालकांना हादरवणारं!

Junk Food Burger Effects: लहान मुलांची पंचनसंस्था पूर्णपणे तयार झालेली नसते. त्यामुळे त्यांना जंक फूड खायला देऊ नका असा सल्ला वारंवार दिला जातो. पण अनेक पालक याकडे दुर्लक्ष करतात. चव लागल्याने मुलंही जंक फूड वारंवार खातात. पण याचे दुष्परिणाम त्यांना माहिती नसतात. असाच एक प्रकार समोर आलाय ज्याचे परिणाम ऐकून समस्त पालक वर्गाला हादरा बसेल. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यातील एका साधारण कुटुंबातील 16 वर्षीय अहाना ही मुलगी राहायची. ती हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेजमध्ये अकरावीची हुशार विद्यार्थिनी म्हणून ओळखली जायची. तिचे वडील मन्सूर खान शेतकरी तर आई सारा खान गृहिणी आगे. तिच्या कुटुंबात एक भाऊ आणि दोन बहिणी असून अहाना सर्वात लहान होती. घरची परिस्थिती सामान्य असली तरी अहानाला लहानपणापासूनच बाहेरचे चटपटीत पदार्थ खाण्याची खूप आवड होती.
अहानाला चाऊमीन, मैगी, पिझ्झा, बर्गर असे जंक फूड खूप आवडायचे. घरचे जेवण तिला फारसे रुचायचे नाही. कुटुंबीयांनी कितीही समजावले तरी ती ऐकायची नाही आणि रोजच असे पदार्थ खात राहायची. हळूहळू तिची ही आवड व्यसनात बदलली. बाहेरचे तेलकट, मसालेदार अन्न तिच्या रोजच्या आहाराचा मुख्य भाग बनले. यामुळे तिच्या आरोग्यावर हळूहळू वाईट परिणाम होऊ लागला.
सप्टेंबर महिन्यापासून अहानाच्या पोटात खूप दुखायला लागले. सुरुवातीला घरच्यांना हा प्रकार सामान्य वाटला पण दुखणे हळुहळू वाढत गेले. नोव्हेंबरअखेरीस तिला मुरादाबादच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करावे लागले. तपासणीत समजले की, जास्त जंक फूड खाल्ल्याने तिच्या आतड्यांना एकमेकांना चिकटून गेले होते आणि त्यात जागोजागी छिद्रे पडली होती. संसर्गही खूप वाढला होता.
डॉक्टरांनी लगेच शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबरच्या शेवटच्या रात्री ऑपरेशन यशस्वी झाले. दहा दिवस रुग्णालयात राहिल्यानंतर अहानाला घरी सोडण्यात आलं पण ऑपरेशननंतरही ती कमजोर होती. हळुहळू तिच्या शरीरातून ताकद कमी होत होती. कुटुंबीयांना वाटत राहायचं ती आता बरी होईल, पण जंक फूडच्या व्यसनामुळे झालेले नुकसान खूप खोलवर गेले होते.
घरी आल्यानंतर काही दिवसांतच अहानाची तब्येत पुन्हा बिघडली. तिला दिल्लीच्या एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तिथे काही दिवस तिची प्रकृती सुधारली, ती चालूही लागली होती. पण अचानक एका रात्री तिचे हृदय अचानक बंद पडले आणि तिचा मृत्यू झाला. जंक फूडच्या जास्त सेवनामुळेच आतड्यांचे इतके नुकसान झाले होते, असे डॉक्टरांनी सांगितले.
चाऊमीन, पिझ्झा, बर्गरसारख्या पदार्थांत जास्त तेल, मसाले आणि कॅलरी असतात. ते वारंवार खाल्ल्याने पचनसंस्था कमकुवत होते, आतड्यांना इजा होते आणि संसर्ग होऊ शकतो, असे रुग्णालयातील डॉक्टरांनी कुटुंबीयांना सांगितले. हे सर्व फास्ट फूडच्या व्यसनामुळेच घडले असे अहानाच्या मामानेही सांगितले. बाहेरचे अन्न मर्यादित खा, नाहीतर आरोग्याची मोठी हानी होऊ शकते, हे या घटनेतून अधोरेखित झालंय.