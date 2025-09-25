English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Viral Video : तिचा पहिल्या मासिक पाळीचा पहिली दिवस अन्... पालकांनी केलेली 'ही' कृती चर्चेत

Family Celebrated Daughters First Periods : मासिक पाळी हा मुलीच्या जीवनात एक महत्त्वाचा टप्पा असतो. पण या गोष्टीकडे आपण कसं पाहतो हे महत्त्वाचं असतं. एका कुटुंबाने सर्वांसमोर एक वेगळा आदर्श निर्माण करुन दिला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 25, 2025, 04:33 PM IST
Girl first periods video goes viral in social media

आजही अनेक कुटुंबात मासिक पाळीबद्दल मौन आणि संकोच बाळगतात, परंतु ऑनलाइन सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे ज्यामुळे समाजाची मानसिकता बदलण्या मदत होणार आहे. या व्हिडिओमध्ये एका कुटुंबाने त्यांच्या मुलीची पहिली मासिक पाळी उघडपणे साजरी केली. पालकांचं हे प्रेम बघून मुलीला अश्रू अनावर झाले आहेत.हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. मुलीच्या वडिलांनी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांनी तिला मिठी मारली आणि तिचा सन्मान केला, हे दाखवून दिले की मासिक पाळी ही लाजिरवाणी गोष्ट नाही तर आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या व्हिडिओने लाखो हृदयांना स्पर्श केला आहे आणि तो व्हायरल होत आहे.

हा व्हिडिओ आयशा नावाच्या एका मुलीने @its_aayushaaa या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर शेअर केला आहे. त्यात आयशा तिच्या घराच्या दारात उभी असल्याचे दाखवले आहे, तिच्या संपूर्ण कुटुंबासह तिची पहिली मासिक पाळी साजरी केली जात आहे. या दरम्यान, कुटुंबातील सर्व सदस्य, मग ते मुले असो वा मोठी, आयशाच्या पायांना स्पर्श करून तिला आशीर्वाद देण्यासाठी पैसे देत आहेत. हे पाहून, आयशा भावुक होते आणि रडू लागते. व्हिडिओमध्ये वडिलांनी आपल्या मुलीला दिलेला मिठी सर्वात हृदयस्पर्शी होता. आतापर्यंत १५ दशलक्षाहून अधिक लोकांनी हा अनोखा उत्सव पाहिला आहे.

युजरने दिल्या खास प्रतिक्रिया 

या काही सेकंदांच्या व्हिडिओने सोशल मीडियावर लोकांची मने जिंकली आहेत. व्हिडिओवर हजारो लोकांनी कमेंट केल्या आहेत, ज्याला 10 लाखांहून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत. एका युजरने लिहिले की, श्रीमंत कुटुंब ते असते जे आपल्या मुलींचा अशा प्रकारे आदर करते. दुसऱ्याने म्हटले की, प्रत्येक मुलगी अशा आदरास पात्र आहे. दरम्यान, एका महिला युजरने तिचा अनुभव शेअर केला आणि स्पष्ट केले की, जेव्हा तिला पहिली मासिक पाळी आली तेव्हा तिच्या वडिलांनी तिला प्रोत्साहन दिले आणि पाठिंबा दिला. या व्हिडिओने हजारो मुलींना प्रभावित केले.

परंपरा आणि समाज बदलण्याचा संदेश

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, दक्षिण भारतातील अनेक भागात, विशेषतः, मुलीची पहिली मासिक पाळी साजरी करण्याची परंपरा आहे. याला "ऋतु कला संस्कार" किंवा "आदी साडी" विधी म्हणून ओळखले जाते. या विधीचा उद्देश म्हणजे मुलगी स्त्री होण्याच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे हे दर्शविणे. जरी बहुतेक ठिकाणी मासिक पाळीची उघडपणे चर्चा होत नसली तरी, या कुटुंबाचा हा उपक्रम समाजाला एक नवीन दृष्टिकोन देईल हे निश्चित आहे. आयेशाचा व्हिडिओ हा संदेश देतो की मासिक पाळी ही लज्जास्पद गोष्ट म्हणून पाहू नये, तर एक आदरणीय आणि नैसर्गिक बदल म्हणून पाहिली पाहिजे.

FAQ 

 मुलीची पहिली मासिक पाळी कधी येते?
साधारणपणे 9 ते 15 वर्षांच्या वयोगटात पहिली मासिक पाळी येते. बहुतेक मुलींमध्ये 11 ते 14 वर्षांच्या दरम्यान ही सुरुवात होते. काहींमध्ये 11 वर्षी किंवा 15-16 वर्षीही होऊ शकते. यापूर्वी शरीरात ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट, काखेत-मांड्यांवर केस येणे किंवा मूड स्विंग्स सारखे संकेत दिसू शकतात.

पहिली मासिक पाळी का साजरी करावी?
हा दिवस मुलीला तिच्या शरीरातील बदल स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देतो आणि तिच्याशी खुलेपणाने बोलण्याची संधी देतो. पारंपरिकदृष्ट्या, तो तिच्या स्त्रीत्वाची ओळख करून देतो आणि तणाव कमी करतो. आधुनिक काळात, हा जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि टॅबू तोडण्यासाठी महोत्सव म्हणून साजरा केला जातो. उदाहरणार्थ, काही कुटुंबांमध्ये वडीलच हा साजरा करतात जेणेकरून पुरुषही या विषयावर बोलण्यास तयार होतील.

महाराष्ट्रात हा साजरा कसा केला जातो?
महाराष्ट्रात 'ऋतूसुध्दी' सोहळा साधारण 5 ते 11 दिवस चालतो. पहिल्या दिवशी 'मंगळ स्नान' केले जाते, ज्यात पाच महिलांद्वारे (आई वगळता) मुलीचे स्नान केले जाते. तिला वेगळ्या खोलीत ठेवले जाते आणि विशेष आहार दिला जातो. शेवटी, तिला पहिली साडी नेसवली जाते, आरती केली जाते आणि कौतुक केले जाते. दक्षिण भारताप्रमाणे हाफ साडी फंक्शनसारखे विधीही केले जातात.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

