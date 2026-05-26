/सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि शौचालयांच्या कमतरतेमुळे विद्यार्थिनींना घरकाम करण्यास भाग पाडू नये; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

केंद्र सरकारला शाळांमध्ये मासिक पाळी स्वच्छतेच्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुलींना शाळा सोडण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असंही ते म्हणाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारला मुलींच्या शिक्षणावरुन स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. योग्य शौचालय सुविधा किंवा मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या उत्पादनांच्या अभावामुळे मुली शालेय शिक्षणापासून वंचित करा नये. 25 मे 2026 रोजी सर्वाच्च न्यायालयात अंमलबजावणीशी संबंधित एका महत्त्वाच्या खटल्यात त्यांनी हे निर्देश दिलेत. न्यायाधीश जे. बी. परडीवाला आणि आर. महादेवन यांनी केंद्र सरकारला स्पष्ट निर्देश दिलेत. ते म्हणाले की, शाळांमधील स्वच्छतेच्या सुविधांच्या मुद्द्यावरील त्यांचे अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये “शब्दशः आणि भावनेने” लागू करण्यात येतील याची खात्री करावी. हे निःसंदिग्धपणे नमूद केलंय की, एका जैविक सत्याला किशोरवयीन मुला-मुलींसाठी संरचनात्मक भेदभाव किंवा घरगुती श्रमाचे स्वरूप दिले जाणार नाही आणि दिले जाऊ शकत नाही.
30 जानेवारी 2026 च्या दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालाच्या दृष्टिकोनातून न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालय असं निरीक्षण नोंदवलं की, मासिक पाळीच्या काळात सन्मान राखणे आणि संविधानाच्या कलम 21अ मध्ये नमूद केलेला शिक्षणाचा हक्क, यांच्यात स्पष्ट संबंध सांगण्यात आला आहे. शाळा सोडण्याचे प्रमाण पूर्णपणे टाळण्यासाठी, सर्व संबंधित माहिती संकलित करण्याकरिता शिक्षण मंत्रालयाची नोडल एजन्सी म्हणून निवड केली गेली आहे. या नवीन आराखड्याअंतर्गत, राज्यांनी 15 ऑगस्ट 2026 पर्यंत स्वतंत्र शौचालयांची उभारणी आणि मोफत सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देण्याबाबतचे अहवाल न्यायालयासमोर सादर करणे बंधनकारक असतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी यावर जोर दिला की, केवळ सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि कार्यान्वित, लिंग-विभाजित शौचालयांच्या अभावामुळे मुलींनी शिक्षण सोडू नये, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल.
नेहमीचा नोकरशाहीतील विलंब टाळण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला माहिती संकलन आणि प्रगती देखरेखीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार असलेली केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून अधिकृतपणे नियुक्त केले आहे.