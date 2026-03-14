  • बबल रॅपर आयडिया नाही तर एका इंजिनिअरची चूक, जाणून घ्या का आणि कसा लोकप्रिय झाला हा पॅकेजिंग आयटम?

Bubble Wrap Invenstion : आपल्यापैकी अनेकांना बबल रॅपर पाहिलं असेल आणि वापरलंही असेल. कोणतीही काचेची किंवा मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवण्यासाठी या बबल रॅपरा वापर केला जातो. पण हे कोणतंही संशोधन नाही तर ही एका इंजीनिअरची सर्वात मोठी चूक आहे. पाहा कसा लागला या बबल रॅपरचा शोध?    

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 14, 2026, 07:30 PM IST
कोणतंही पॅकेजिंग असो किंवा मोठ्या, मौल्यवान वस्तूंचं कुरिअर करणं असो यासाठी बबल रॅपर न चुकता वापरले जाते. कारण या बबल रॅपरने गुंडाळल्यामुळे ती गोष्ट अतिशय सुरक्षित असते हा विश्वासही असतो. एवढंच नव्हे तर आपल्यापैकी अनेकांना हे बबल रॅपर फोडायला देखील आवडतात. पण तुम्हाला माहित आहे का? या बबल रॅपरची निर्मिती कशी झाली? काय आहे त्याची रंजक कहाणी? 

कसा लागला बबल रॅपरचा शोध ?

बबल रॅपरचा शोध जाणूनबुजून लावण्यात आला नव्हता, तर तो तयार करणाऱ्या इंजिनिअरची एक चूक आहे. 1957 साली अल्फ्रेड फील्डिंग आणि मार्क चॅव्हनेस हे दोन इंजिनिअरवर एका नवीन कल्पनेवर प्रयोग करत होते. त्यांचे ध्येय प्लास्टिकपासून एक टेक्सचर्ड वॉलपेपर तयार करणे होते जे घराच्या भिंतींवर लावता येईल. ज्याचा रंगीत वॉलपेपरवर म्हणून वापर करण्याचा विचार होता. 

काय चूक झाली?

त्यांनी दोन प्लास्टिक शीट एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न केला. पण प्रक्रियेत, प्लास्टिक शीटमध्ये लहान हवेचे बुडबुडे अडकले. त्यांची वॉलपेपर कल्पना यशस्वी झाली नाही, परंतु परिणामी प्रयोग नंतर बबल रॅप बनला. जो भिंतीवर वापरता आला नसला तरीही रॅपरसाठी त्याचा खूप मोठा फायदा झाला. 

असा पॅकेजिंगसाठी झाला वापर

सुरुवातीला, लोकांना हे समजले नाही की हे साहित्य कुठे वापरले जाऊ शकते. नंतर, अभियंत्यांना लक्षात आले की ते नाजूक वस्तू पॅक करण्यासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते. जेव्हा ते काच, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर नाजूक वस्तू पॅक करण्यासाठी वापरले जाऊ लागले तेव्हा ते लवकरच खूप लोकप्रिय झाले. आज बबल रॅपचा वापर जगभरात केला जातो. ते वस्तू तुटण्यापासून किंवा नुकसान होण्यापासून वाचवते. अनेकांना ते पॉपिंग करायलाही आवडते. काहींसाठी, ते तणावमुक्त करण्याची पद्धत बनली आहे. अनेकजण अक्षरशः बबल रॅपर विकत घेऊन फावल्या वेळेत फोडत बसतात. 

बबल रॅपरचे 5 फायदे 

मौल्यवान वस्तूंचे संरक्षण - बबल रॅपरचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्रवास किंवा कुरिअर दरम्यान काच, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा शोभेच्या वस्तू फुटण्यापासून वाचवणे. त्यातील हवेचे बुडबुडे 'शॉक ॲब्जॉर्बर' (Airtight cushioning) म्हणून काम करतात.
ताणतणाव कमी करण्यासाठी : अनेक संशोधनानुसार, बबल रॅपरचे बुडबुडे फोडल्याने मानसिक ताण (Stress) कमी होतो. हे एक प्रकारचे 'फिडजेट टॉ़य' सारखे काम करते आणि एकाग्रता वाढवण्यास मदत करते. 
इन्सुलेशन : बबल रॅपर उष्णता रोखण्यासाठी उत्तम साधन आहे. खिडक्यांना आतून लावले तर थंडीच्या दिवसात घरातील उबदारपणा टिकून राहतो. आईस्क्रीम किंवा थंड पेये घरी आणताना त्यांना बबल रॅपरमध्ये गुंडाळल्यास ती लवकर वितळत नाहीत.
बागेसाठी उपयोग: हिवाळ्यात झाडांना थंडीपासून वाचवण्यासाठी कुंडीच्या भोवती बबल रॅपर गुंडाळल्यास मातीमधील उबदारपणा टिकून राहतो आणि मुळे गोठत नाहीत.
वस्तूंचा आकार टिकवण्यासाठी: बूट किंवा हँडबॅग वापरत नसाल, तर त्यांच्यात बबल रॅपर भरून ठेवल्यास त्यांचा आकार दबला जात नाही आणि त्या नवीन सारख्या दिसतात.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

