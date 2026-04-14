GK India : एका जिल्ह्यात तब्बल 47 रेल्वे स्टेशन; भारताच्या कानाकोपऱ्यात जायला ट्रेन मिळते, कोणत्या राज्यात आहे हा जिल्हा? 99 टक्के लोकांना उत्तर माहित नाही

47 Railway Stations In On district India: भारताच्या कानाकोपऱ्यात रेल्वेचे जाळे पसरले आहे. प्रत्येक राज्य रेल्वेने जोडले आहे. भारतीय रेल्वे हे जगातील चौथे सर्वात मोठे रेल्वे नेटवर्क आहे. भारतात एक असा जिल्हा आहे जिथे एका जिल्ह्यात 47 रेल्वे स्टेशन आहेत. या जिल्ह्यातून भारताच्या कानाकोपऱ्यात जायला ट्रेन मिळते. जाणून घेऊया भारतातील कोणत्या राज्यात हा जिल्हा आहे.
तब्बल 47 रेल्वे स्थानक असलेला हा जिल्हा उत्तर प्रदेशात आहे. उत्तर प्रदेश हे भारतातील सर्वाधिक रेल्वे स्थानके असलेले राज्य आहे. उत्तर प्रदेशात तब्बल 1200 लहान-मोठी रेल्वे स्थानके आहेत. यामध्ये थांबे, टर्मिनल्स आणि जंक्शन्स यांचा समावेश आहे. याच उत्तर प्रदेशात एक असा जिल्हा आहे जिथे 47 रेल्वे स्थानके आहेत. येथून तुम्हाला संपूर्ण भारतासाठी ट्रेन मिळतील.
उत्तर प्रदेशातील प्रमुख रेल्वे स्थानकांमध्ये कानपूर सेंट्रल, लखनौ जंक्शन, वाराणसी जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन आणि गोरखपूर जंक्शन यांचा समावेश आहे. मात्र, प्रयागराज जिल्ह्यात लहान-मोठी मिळून एकूण 47 रेल्वे स्थानके आहेत. प्रयागराजमधून भारतातील कोणत्याही राज्यात जायचे असेल तर ट्रेन मिळते. .
प्रयागराज जंक्शन (प्रयागराज जंक्शन PRYJ), प्रयागराज छेओकी जंक्शन (PCOI), प्रयागराज रामबाग (PRRB), प्रयागराज जंक्शन (PRG), बमरौली (BMU), प्रयागराज संगम (PYGS), नैनी जंक्शन (नैनी जंक्शन NYGIN) आणि JSJI (SubGJIN) ही प्रयागराज जिल्ह्यातील प्रमुख रेल्वे स्थानके आहेत. यासह प्रयागराजमध्ये अनेक रेल्वे थांबे आणि टर्मिनल देखील आहेत.
प्रयागराज हे उत्तर प्रदेशातील एक प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक शहर आहे. गंगा, यमुना आणि सरस्वती यांचा संगम असलेल्या त्रिवेणीसाठी प्रयागराज जगभर ओळखला जातो. प्राचीन काळी या शहराला 'प्रयाग' म्हटले जात असे, ज्याचा अर्थ 'यज्ञांचे ठिकाण' असा होतो. प्रयागराज शहर प्राचीन काळापासून शिक्षण, संस्कृती आणि राजकारणाचे केंद्र राहिले आहे. येथील अलाहाबाद किल्ला हा मुघल स्थापत्यकलेचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. या शहराने स्वातंत्र्य लढ्यातही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. यामुळे देश विदेशातून लाखो पर्यटक प्रयागराजमध्ये येतात.
प्रयागराज हे देशातील प्रमुख शैक्षणिक केंद्र देखील आहे. अलाहाबाद विद्यापीठ हे देशातील सर्वात जुन्या विद्यापीठांपैकी एक आहे. हे विद्यापीठ 'पूर्वेकडील ऑक्सफर्ड' म्हणूनही ओळखले जाते. भारतातील जवळपास प्रत्येक राज्य, जिल्हा आणि शहरातील विद्यार्थी येथे शिक्षणासाठी येतात. प्रयागराज हे रेल्वेला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे राज्य आहे.