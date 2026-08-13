/भारतातील अनोखे राज्य जिथून जगातील 3 देश आणि भारतातील 5 राज्यात पायी चालत जाता येते; एका बाजूला अथांग समुद्र किनारा दुसरीकडे हिमालय पर्वतरांगा

भारतातील अनोखे राज्य : भारत क्षेत्रफळानुसार हा जगातील सातवा सर्वात मोठा देश आहे. भारतात 28 राज्य आणि केंद्र साशित प्रदेश आहेत. भारतातील अनेक राज्ये भौगोलिक, सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. यापैकीच एक असे राज्य आहे जिथून जगातील 3 देश आणि भारतातील 5 राज्यात पायी जाता येते. या राज्याला मोठा समुद्र किनारा देखील लाभलेला आहे. जाणून घेऊया हे राज्य कोणते?
यूपीएससी, एमपीएससी, रेल्वे आणि विविध स्पर्धा परीक्षा तसेच मुलाखतींमध्ये सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न वारंवार विचारले जातात. तेव्हा या राज्याबद्दल देखील प्रश्न विचारला जातो. हे राज्य आहे पश्चिम बंगाल. या राज्याच्या सीमा 3 देश आणि 5 राज्यांना लागून आहेत.
ibef.org नुसार , पश्चिम बंगाल राज्य पूर्व भारतात वसलेले आहे. त्याच्या सीमा झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्कीम आणि आसाम या पाच राज्यांना लागून आहेत. याशिवाय, या राज्याच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा बांगलादेश, भूतान आणि नेपाळ या तीन देशांना लागून आहेत. आर्थिक आकारमानानुसार हे भारतातील सहावे सर्वात मोठे राज्य आहे.
पश्चिम बंगालच्या दक्षिणेला बंगालचा उपसागर आहे. त्याच्या भौगोलिक फायद्यामुळे ते पूर्व भारत, ईशान्य भारत, नेपाळ आणि भूतानसाठी एक पारंपरिक बाजारपेठ बनले आहे. आग्नेय आशियाच्या बाजारपेठांसाठी एक मोक्याचे प्रवेशद्वार आहे. पश्चिम बंगालमध्ये खनिजांची नैसर्गिक संसाधनेही आहेत.
पश्चिम बंगालला 'सर्वोत्तम बंगाल' म्हणूनही ओळखले जाते. हे देशातील चौथ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य देखील आहे. पश्चिम बंगाल आपल्या विविध भाषा, धर्म, चालीरीती, परंपरा, खाद्यसंस्कृती आणि जीवनशैलीमुळे भारतातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण राज्य देखील आहे. उत्तरेला भव्य हिमालय पर्वतरांगा आणि दक्षिणेला महासागराने वेढलेले हे राज्य आहे.
पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकाता आहे. पाच वेगवेगळ्या राज्यांच्या सीमेवर वसलेल्या कोलकाताला अनेकदा भारताची सांस्कृतिक राजधानी म्हटले जाते. येथील व्हिक्टोरिया मेमोरियल देशभरात प्रसिद्ध आहे. पश्चिम बंगाल हे जगातील सर्वात मोठे खारफुटीचे जंगल, सुंदरबनसाठी ओळखले जाते. युनेस्कोचे जागतिक वारसा स्थळ असलेले सुंदरबन, रॉयल बेंगॉल टायगरसारख्या जागतिक स्तरावर लुप्त होत असलेल्या प्रजातींचे निवासस्थान म्हणून प्रसिद्ध आहे.