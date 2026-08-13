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भारतातील अनोखे राज्य जिथून जगातील 3 देश आणि भारतातील 5 राज्यात पायी चालत जाता येते; एका बाजूला अथांग समुद्र किनारा दुसरीकडे हिमालय पर्वतरांगा

भारतात एक अनोखे राज्य आहे. या राज्यातून जिथून 3 देश आणि भारतातील 5 राज्यांमध्ये पायी चालत जाता येते. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 13, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:37 PM IST
भारतातील अनोखे राज्य जिथून जगातील 3 देश आणि भारतातील 5 राज्यात पायी चालत जाता येते; एका बाजूला अथांग समुद्र किनारा दुसरीकडे हिमालय पर्वतरांगा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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