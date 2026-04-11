GK India : 23 विमानतळं असलेलं भारतातील एकमेव राज्य, 5 इंटरनॅशनल आणि 18 डोमॅस्टिक एअरपोर्ट; 90 टक्के लोकांना राज्याचे नाव माहित नाही

which State has Five International Airports : भारताने हवाई क्षेत्रात मोठी भरारी गेतली. भारतातील सर्व छोटी मोठी राज्य तसेच महत्वाची शहरे हवाई वाहतूकीने जोडली जात आहेत. अशातच भारतात एक राज्य आहे जिथे 5 इंटरनॅशनल आणि 18 डोमॅस्टिक एअरपोर्ट आहेत. 90 टक्के लोकांना राज्याचे नाव माहित नाही. या राज्याने दक्षिणेतील केरळ राज्याचा विक्रम मोडला आहे. केरळमध्ये 4 इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहेत.
उत्तर प्रदेश हे एकमेव राज्य आहे जिथे पाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळे आहेत. उत्तर प्रदेशातील जेवर येथे नुकतेच नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ (NIA) सुरू झाले आहे. यामुळे, आता राज्यात पाच आंतरराष्ट्रीय विमानतळे झाली आहेत. उत्तर प्रदेश हे इतिहास आणि संस्कृतीने समृद्ध असलेले भारतातील एक महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ आहे.
जगभरातील पर्यटक मोठ्या संख्ययेने उत्तर प्रदेशात येतात. आंतरराष्ट्रीय विमानतळांच्या बांधकामामुळे राज्याची कनेक्टिव्हिटी तर सुधारलीच आहे, शिवाय आर्थिक विकासालाही चालना मिळाली आहे. उत्तर प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय विमानतळे कुठे आहेत. त्यांची नावे काय आहेत?
1 चौधरी चरण सिंग आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे विमानतळ लखनौ येथे आहे. 2012 पूर्वी याचे उद्घाटन झाले. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी हे एक महत्वाचे विमानतळ आहे .
2 लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे वाराणसी येथे आहे. इथेच कुंभ मेळा पार पडला. वाराणसी हे एक प्रमुख धार्मिक केंद्र आहे. याचे उद्घाटन 2012 पूर्वी झाले.
3 कुशीनगरमध्ये एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. कुशीनगर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असे याचे नाव आहे. याचे उद्घाटन 2012 मध्ये झाले. हे बौद्ध पर्यटनाला प्रोत्साहन देते. जगभरातील पर्यटकांना आकर्षित करते.
5 महर्षी वाल्मीकी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ जे अयोध्येत आहे. त्याचे उद्घाटन 2023 मध्ये झाले. प्रभू रामाचे जन्मस्थान असलेल्या आयोध्या नगरीत येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास यामुळे जलद झाला आहे.
5 नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे (NIA) उद्घाटन नुकतेच जेवर येथे झाले. हे फक्त उत्तर प्रदेशच नाही तर देशातील सर्वात मोठे विमानतळ आहे.
उत्तर प्रदेशातील डोमॅस्टिक विमानतळांची यादी
आझमगड विमानतळ, बरेली विमानतळ, चित्रकूट विमानतळ, गाझियाबाद, हिंडन विमानतळ , गोरखपूर विमानतळ, झाशी विमानतळ, कानपूर विमानतळ, ललितपूर विमानतळ, मेरठ विमानतळ, मुरादाबाद विमानतळ आणि पालिया विमानतळ अशी डोमॅस्टिक विमानतळांची नावे आहेत.