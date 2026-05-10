/GK India: ना महाराष्ट्र, ना गुजरात या राज्यात आहे भारतातील सर्वात मोठी मँगो सिटी; जगभरातून पर्यटक आंब्याच्या बागेत येऊन आंबे खातात

भारतात एक असे ठिकाण आहे जिथे लोक थेट आंब्याच्या बागेत येऊन आंब्याची चव चाखतात. हे ठिकाण भारतातील सर्वात मोठी मँगो सिटी म्हणून ओळखले जाते.
Mango City of India: आंब्याचा हंगाम हा वर्षातून फक्त 4 महिनेच असतो. मधुर, रसाळ आंब्याची चव चाखण्यासाठी खवय्ये वर्षभर आंबा सिजनची आतुरतेने वाट पाहतात. महाराष्ट्रातील कोकणचा हापूस आंबा जग प्रसिद्ध आहे. गुजरातच्या आंब्याला देखील मोठी मागणी आहे. असे असले तरी ना महाराष्ट्र, ना गुजरात ही भारताची मँगो सिटी नाहीत. जाणून घेऊया भारतातील सर्वात मोठी मँगो सिटी कोणत्या राज्यात आहे.
भारतात आंब्याच्या हजारो जाती पिकवल्या जातात. उन्हाळ्यातच आब्यांचा मौसम असतो. भारतात आंब्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. सर्वात जास्त उत्पादान जिथे होते ते भारताचे आंब्यांचे शहर अर्थात मँगो सिटी म्हणून ओळखले जाते. पश्चिम बंगालमध्ये एक शहर भारताची मँगो सिटी म्हणून ओळखले जाते. उत्तर पश्चिम बंगालमध्ये मालदा हे शहर भारताचे कॅपिटल ऑफ मँगो आहे. पश्चिम बंगालमधील मालदा शहरात मोठ्या प्रमाणात उत्तम दर्जाच्या आंब्यांच्या उत्पादन होते. मालदा मध्ये हिमसागर, लंगडा, फाजली आणि लक्ष्मणभोग यांसारख्या उत्तम प्रतीच्या आंब्यांची लागवड केली जाते.
मालदा शहरात पिकवला जाणारा प्रत्येक प्रजातीचा आंबा हा वैशिष्ट्यपूर्ण गोडवा, सुगंध आणि पोतासाठी ओळखली जाते. मालदाच्या सुपीक जमिनीमुळे आणि अनुकूल हवामानामुळे शतकानुशतके आंब्याच्या लागवडीला चालना मिळाली आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात आंब्याचे उत्पादन होते.
या प्रदेशाचा 'आंब्याचा पट्टा' 30,000 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रात पसरलेला आहे. तो लागवड, प्रक्रिया आणि हंगामी मजुरीच्या माध्यमातून हजारो कुटुंबांना रोजगार मिळतो.
मालदाच्या हिरव्यागार आंब्याच्या बागा दर उन्हाळ्यात आंबाप्रेमींना आकर्षित करतात. पर्यटक बागांमधून फेरफटका मारतात, थेट झाडांवरून तोडलेल्या आंब्यांचा आस्वाद घेतात आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या आंबा लागवडीच्या पद्धतींबद्दल जाणून घेतात. महानंदा नदीच्या काठावर वसलेल्या या जिल्ह्याचे नैसर्गिक सौंदर्य हा आंब्याचा अनुभव अधिकच खास बनवते.
हिमसागर
हिमसागर हा तंतुहीन, अत्यंत गोड आंबा असून त्याचा गर चमकदार पिवळा असतो. या आंब्या मोठी मागणी आहे. अल्प हंगामात तो झटपट विकला जातो.
लंगडा
मऊ पोत आणि गोड-आंबट चवीसाठी लंगडा आंबा ओळखला जातो. लंगडा आंबा पिकल्यानंतरही हिरवाच राहतो. देशभरात मोठ्या प्रमाणात निर्यात होणारा हा आंबा आहे.
फाजली
हा आंबा आकाराने मोठा असतो. हा आंबा गोडीला किंचीतसा कमी आहे. हा आंबा लवकर खराब होत नाही. त्यामुळे तो व्यावसायिक वापरासाठी आणि निर्यातीसाठी उत्तम आहे.
लक्ष्मणभोग
सोनेरी साल आणि घट्ट गर असलेला हा आंबा 'जीआय टॅग' प्राप्त आहे. मालदामधून सर्वाधिक निर्यात होणारा आंबा आहे. जगभराता याला मोठी मागणी आहे.