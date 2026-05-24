GK India : भारतातील 'या' गावात वर्षाचे 12 महिने पाऊस पडतो; सर्वात जास्त पाऊस पडणारे पृथ्वीवरील एकमेव ठिकाण; जगभरातून लोक इथं पावसात भिजण्यासाठी येतात

World Wettiest Place Mawsynram: यंदा सर्वत्र उष्णतेचा कहर पहायला मिळत आहे. भारताचा जगातील सर्वात उष्ण देशांच्या यादीत समावेश झाला आहे. भारतातील अनेक शहरामध्ये रेकॉर्ड ब्रेक तापमानाची नोंद झाली. अशातच सर्वांना आता प्रतिक्षा आहे ती मान्सूनच्या आगमनाची. भारतात मात्र, एक असे गाव जिथे वर्षाचे 12 महिने पाऊस पडत असतो. हे ढगांवर तरंगणारे पृथ्वीवरचे सर्वात सुंदर गाव आहे. जगभरातून लोक इथं पावसात भिजण्यासाठी येतात. पावसामुळे हे गाव जगाच्या नकाशावर सर्वात सुंदर पर्यटनस्थ म्हणून ओळखले जाते. जाणून घेऊया हे गाव कोणते.
भारतात चेरापुंजी येथे सर्वात जास्त पाऊस पडतो असे शाळेत सामान्य ज्ञानाच्या विषयात आपण शिकलो. जगातील सर्वात जास्त पाऊस पडणारे ठिकाण असा विक्रम देखील चेरापुंजीच्याच नावावर आहे. मात्र, भारताच्या ईशान्येकडील मेघालय राज्यात वसलेले एक छोटेसे गाव आहे. या गावात देखील सर्वाधिक पाऊस पडतो. या गावात 12 महिन्यांत सरासरी सुमारे 11,872 मिमी पावसाची नोंद होचे. हे विक्रम एखाद्या चमत्कारापेक्षा कमी नाही. यामुळेच हे ठिकाण स्वतःच एक अद्वितीय ठिकाण आहे.
या गावाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे या गावात जवळपास 12 महिने पाऊस पडतो. मेघालय भारतातील सर्वात सुंदर आणि स्वच्छ राज्य आहे. येथील प्रत्येक लहान गाव आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण गुणांसाठी ओळखले जाते. मेघालयात असलेले मॉसिनराम हे लहानशे खेडेगाव पृथ्वीवरील सर्वाधिक पर्जन्यमान असलेले ठिकाण म्हणून ते जगभरात प्रसिद्ध आहे. हे ठिकाण पाहण्यासाठी जगभरातून लोक येतात. मात्र, अनेक भारतीयांना या गावाबद्दल माहित नाही.
मॉसिनराम हे गाव हिरव्यागार टेकड्या, घनदाट जंगल आणि ढगांनी वेढलेले आहे. येथील हवामान साधारणपणे दमट आणि थंड असते. पावसाळ्यात जणू काही ढग पृथ्वीवर उतरले आहेत असे वाटते. सततच्या पावसामुळे जमीन सुपीक होते. यामुळे या गावात वर्षभर हिरवळ पहायला मिळते.
मॉसिनराम गावाची भौगोलिक रचना अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. जेव्हा बंगालच्या उपसागरातून येणारे बाष्पयुक्त वारे खासी टेकड्यांना धडकतात, तेव्हा ते वर सरकले जातात आणि मुसळधार पावसाच्या रूपात खाली पडतात. पर्वतीय पर्जन्यवृष्टी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेमुळेच येथे वर्षभर पाऊस पडतो. सततच्या पावसाचा परिणाम येथील लोकांच्या जीवनशैली सर्वसामान्य ठिकाणांपेक्षा खूपच वेगळी आहे. येथील लोक बांबू आणि पानांपासून बनवलेल्या 'कनुप' नावाच्या विशेष छत्र्या वापरतात. मुसळधार पावसाचा सामना करण्यासाठी घरेसुद्धा बांधलेली असतात. शेती आणि पशुपालन हे येथील मुख्य व्यवसाय आहेत, जरी पावसामुळे कधीकधी आव्हाने निर्माण होतात. येथील लोक कपडे वाळवण्यासाठी विविध तात्पुरत्या उपायांचाही वापर करतात.
मॉसिनरामचा पाऊस येथील लोकांच्या जीवन शैलतील एक मोठे चॅलेंज असले तरी निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण स्वर्गापेक्षा कमी नाही. मॉसिनरामजवळ असलेल्या मॉझिम्बुइन गुहा त्यांच्या नैसर्गिक रचनांसाठी प्रसिद्ध आहेत. हिरवीगार वनराई, धबधबे आणि जमीनीवर अवतरलेले कापसारखे सुंदर ढग.. इथला सुंदर नजारा पाहून पर्यटक हरखून जातात.