GK India : फक्त दोनचं जिल्हे असलेल्या भारतातील 'या' राज्यात वापरले जाते सर्वात जास्त पेट्रोल; या राज्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल, इथं पाण्यापेक्षा पेट्रोलला जास्ता मागणी

Which States In India Use Most Petrol : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊन लागला आहे. बऱ्याच देशांमध्ये खूप भायनक स्थिती आहे. भारताला या इंधन टंचाईचा फटका बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन टंचाईचा सामना करण्यासाठी जनतेला इंधन बचतीचे आवाहन केले आहे. यासाठी सार्वजनिक वाहनांचा वापर करावा असे आवाहनही पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सारख्या भारतातील बड्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात इंधन लागते. मात्र, या राज्यांमध्ये नाही भारतातील एका छोटाशा राज्यात पेट्रोलचा सर्वाधिक वापर केला जातो. या राज्याचे नाव जाणून तुम्ही शॉक व्हाल.
भारतात इंधन टंचाईमुळे लोक चिंतेत आहेत. तेलाच्या किमती लवकरच वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनामुळे या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. भारतात अनेक ठिकाणी मर्यादित प्रमाणात इंधन पुरवठा केला जात आहे. भारतात एक असे राज्य आहे जिथे सर्वाधिक इंधन वापरते. हे राज्य पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळेच येथे एका दिवसात मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल वापरले जाते.
सर्वाधिक पेट्रोलचा वापर करणारे हे राज्य गोवा आहे. गोव्यात दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा अशी दोनच राज्य आहेत. गोव्यात दररोज मोठ्या प्रमाणात पेट्रोलचा वापर केला जातो. या राज्यात पाण्यासारखं पेट्रोल वापरले जाते. दर 100 लोकांमागे पेट्रोलचा दैनंदिन वापर 52.4 लिटर नोंदवला गेला, जो राष्ट्रीय सरासरीच्या जवळपास पाच पट आहे. गोव्यात मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. येथे येणारे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात बाईक, कार तसेच इतर वाहने रेंटवर घेतात. टॅक्सी आणि सततच्या रस्ते प्रवासामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोलचा वापर खूप जास्त होतो. भारत सरकारच्या पेट्रोलियम नियोजन आणि विश्लेषण कक्षाच्या (PPAC) आकडेवारीनुसार, गोव्यात दररोज प्रति 100 लोकांमागे 52.4 लिटर पेट्रोलचा वापर होतो. पुदुचेरी आणि चंदीगडमध्येही मोठ्या प्रमाणात इंधनाचा वापर होतो.
दरम्यान, बिहारमध्ये देशात सर्वात कमी दरडोई पेट्रोलचा वापर होतो. दररोज प्रति 100 लोकांमागे केवळ 3.3 लिटर पेट्रोल वापरले जाते, जे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर तणावाचे सावट आहे. ज्याचा परिणाम जागतिक तेल पुरवठ्यावर होत आहे. ही परिस्थिती दीर्घकाळ टिकल्यास, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढू शकतात. या संदर्भात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला इंधनाची बचत करण्याचे आवाहन केले आहे. मेट्रो, कारपूलिंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरावे असे अवाहन केले आहगे. तसेच कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होम सुरु करावे अशा प्रकारच्या सूचना देखील केल्या आहेत.