/GK India : भारतात दररोज सोन्याचा दर कोण ठरवतं? जाणून शॉक व्हाल!

GOLD In India : वर्षभर सोने खरेदी करु नका असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना केले आहे. राष्ट्रीय हितासाठी परकीय चलन वाचवणे आवश्यक आहे. सोनं खरेदी थांबवल्यास आर्थिक आत्मनिर्भरतेला चालना मिळेल, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. पंतप्रधानांच्या या आवाहनामुळे खळबळ उडाली आहे. कारण चीननंतर भारत हा जगातील सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. भारतात सोनं कुठून येतं? रोज किती खरेदी केलं जातं? दररोज सोन्याचा दर कोण ठरवतं? जाणून घेऊया सर्वकाही.
भारतात सोनं फक्त गुंतवणुकीचे माध्यम नाही तर यात लोकांची बावनिक गुंतवणूक देखील असते. लग्न असो, सण असो, गुंतवणूक असो किंवा इतर कोणताही आनंदाचा प्रसंग असो, लोक सर्वात आधी सोनं खरेदी करतात. देशांतर्गत सोन्याचे उत्पादन कमी आहे. यामुळे भारत आपल्या गरजेच्या जवळजवळ सर्व सोनं आयात करतो. सोन्याची आयात हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोर असलेले एक मोठे आव्हान आहे. सोनं खरेदीसाठी भारताला दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्स परदेशात पाठवावे लागतात. यामुळे देशाचा परकीय चलन साठा कमी होऊन रुपयावर दबाव येत आहे.
भारतात दरवर्षी अंदाजे 800 ते 900 टन सोन्याचा व्यवहार होतो. मात्र, भारतात इतक्या प्रमाणात सोन्याचे उत्खनन होत नाही. यामुळेच मागणी जास्त असल्याने भारताला मोठ्या प्रमाणात सोनं आयात करावे लागते. 40 टक्के सोनं स्वित्झर्लंडमधून येतो. 16 टक्के संयुक्त अरब अमिरातीमधून, 10 टक्के दक्षिण आफ्रिकेतून, 8 टक्के पेरूमधून आणि उर्वरित 26 टक्के हाँगकाँग आणि इतर देशांमधून सोनं आयात केले जाते.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या एका अहवालानुसार भारतात दररोज अंदाजे 2.2 टन सोन्याची खरेदी होते. 2,000 ते 2,200 कोटी रुपयांचा हा व्यवहार असून अंदाजे 1.2 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स भारताला खर्च करावे लागतात. यापैकी बहुतांश सोनं दागिने घडवण्यासाठी खरेदी केले जाते. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या 2024 च्या अहवालानुसार, त्या वर्षी सोन्याची एकूण आयात 724 टन होती. यापैकी 563 टन दागिने म्हणून विकले गेले, तर उर्वरित बिस्किटे आणि नाण्यांच्या स्वरूपात विकले गेले. भारतात सोन्याचा सर्वाधिक वापर लग्नसमारंभांमध्ये होतो. भारतात दरवर्षी अंदाजे 1 कोटी विवाहसोहळे होतात. लग्नाच्या बजेटमध्ये सोन्याचा वाटा 20 ते 30 टक्के असतो. यासह अक्षय तृतीया आणि दिवाळी (धनतेरस) यांसारख्या सणांच्या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ मानले जाते, ज्यामुळे मागणीत मोठी वाढ होते.
सोनं खरेदी भारतासाठी आर्थिक संकट बनली आहे. भारताला पूर्वीपेक्षा जास्त दराने आणि अधिक प्रमाणात परदेशातून सोने खरेदी करावे लागत आहे. 2025-2026 या आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान, भारताने अंदाजे 69 अब्ज डॉलर किमतीचे सोने, म्हणजेच सुमारे 6 लाख कोटी रुपयांचे सोने आयात केले, तर मागील वर्षी याच कालावधीत हे प्रमाण 53.5 अब्ज डॉलर होते. एका वर्षात देशाचा सोन्याच्या आयातीवरील खर्च अंदाजे 29 टक्क्यांनी वाढला आहे. सोनं खरेदीसाठी भारताला लक्षणीयरीत्या अधिक परकीय चलन द्यावे लागले, जे भारत आपल्या स्वतःच्या परकीय चलन साठ्यातून पुरवतो. यामुळे रुपयावर दबाव येतो आणि तो कमकुवत होतो. शिवाय, वाढलेल्या सोन्याच्या आयातीमुळे भारताला व्यापार तूटही निर्माण होते.
सोन्याच्या आयातीमुळे चालू खात्यातील तूट (CAD) देखील वाढत आहे. भारताला मिळणाऱ्या परकीय चलनापेक्षा जास्त परकीय चलन खर्च केल्यावर ही तूट निर्माण होते. गेल्या आर्थिक वर्षात, जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान ही तूट 12 अब्ज डॉलर्स होती. पुढील तिमाहीत ती वाढून 13 अब्ज डॉलर्स झाली.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, मागील आर्थिक वर्षात एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत एकूण चालू खात्यातील तूट 30.1 अब्ज डॉलर होती. हे प्रामुख्याने सोन्याच्या आयातीमुळे झाले. याशिवाय, भारताची व्यापार तूटही वाढली.
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनानुसार, जर भारतीयांनी वर्षभर सोने खरेदी करणे टाळले, तर भारताची व्यापार तूट कमी होऊ शकते. मागणी निम्मी झाल्यास, आयातही कमी होईल आणि परकीय चलनाचा बहिर्वाहही कमी होईल. लोकांनी सोने खरेदी करणे टाळल्यास, ते बँका, शेअर्स आणि बॉण्ड्स यांसारख्या गुंतवणुकीच्या इतर पर्यायांचा विचार करू शकतात. हे भांडवल देशातच राहील. शिवाय, आयातीवरील अवलंबित्व कमी झाल्यामुळे रुपयावरील दबाव कमी होईल, ज्यामुळे तो डॉलरच्या तुलनेत स्थिर होण्यास मदत होईल.
सोन्याचा जागतिक स्पॉट दर बहुतेकदा लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशनद्वारे निश्चित केला जातो. MCX वर व्यवहार होणारे सोन्याचे वायदे हे दैनंदिन किमतींच्या चढ-उतारांसाठी एक मापदंड म्हणून काम करतात. भारतात सरकार सोन्याचे दर ठरवत नाही. भारतात अशी कोणतीही एक सरकारी संस्था किंवा संघटना नाही जी एकतर्फी सोन्याचा दर ठरवते. प्रामुख्याने इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA)च्या मार्गदर्शनाखाली, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कल, चलनातील चढउतार आणि स्थानिक घटकांच्या एकत्रित परिणामाद्वारे सोन्याचा दर ठरवला जातो. यामुळे भारतात दररोज सोन्याचा दर बदलत असतो. सकाळी मार्केट सुरु झाल्यावर आणि संध्याकाळी मार्केट बंद होताना देखील सोन्याचे दर बदलतात.