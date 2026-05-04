India GK : साऊथ इंडियन लोक लुंगी का घालतात? 99 भारतीयांना उत्तर सांगता येणार नाही

Why South Indians Wear Lungi History : दक्षिण भारतातील पुद्दुचेरी, तामीळनाडू, केरळ निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. यामुळे ही राज्य चर्चेत आहेत. दक्षिण भारतात अनेक गोष्टी खास आहेत. दक्षिण भारतात संंस्कृती आणि परंपरेलाही फार महत्व दिले जाते. याची झलक इथल्या लोकांच्या पोशाखातही पहायला मिळते. राजकारणी असो की मोठा सेलिब्रेटी इथं सगळेच लुंगी परिधान करतात. पण तुम्हाला माहित आहे का साऊथ इंडियन लोक लुंगी का घालतात? 99 भारतीयांना उत्तर सांगता येणार नाही.
दक्षिण भारतातील पारंपरिक पोशाख असेलली लुंगी आता एक स्टाईल आयकॉन बनली असून, ती रॅम्पवरही पोहोचली आहे. लुंगी वेगवेगळ्या नावांनी ओळखली जाते. काही ठिकाणी तिला धोती, तर इतर ठिकाणी मुंडू म्हणतात. लुंगी ही स्कर्टप्रमाणे परिधान केली जाते. प्रामुख्याने उष्ण प्रदेशात परिधान केली जाते. लुंगी सुती आणि रेशमी कापड असतो. हा कापड कमरेभोवती गुंडाळला जातो. याला लुंगी म्हणतात. रोजच्या वापराव्यतिरिक्त, लुंगी लग्नसमारंभात आणि लग्नाच्या मिरवणुकीतही परिधान केली जाते.
हे ही वाचा...
केरळ आणि तामिळनाडूसारख्या दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये उष्ण, दमट हवामान असते. यामुळे येथील लोक आरामदायी पोषाख लुंगी परिधान करतात.
सहाव्या शतकाच्या सुमारास आग्नेय आशियातील व्यापाऱ्यांमार्फत लुंगी आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूमध्ये पोहोचली. हळूहळू संपूर्ण भारतात लुंगी परिधान केली जाऊ लगाली. भारताव्यतिरिक्त, बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये शतकानुशतके लुंगी परिधान केली जात आहे. तिचे आरामदायक कापड रोजच्या वापरासाठी आदर्श मानले जाते.
लुंगी हा प्रामुख्याने मच्छिमारांचा पोषाक आहे. कडक उन्हातही रात्रंदिवस काम करावे लागते. त्यांचे कपडे वारंवार ओले होतात. यामुळेच त्यांनी लुंगी घालण्यास सुरुवात केली. गरजेनुसार लुंगीची घडी घालत असत. लुंगी ओली झाली तरी ती लवकर सुकत असे. म्हणूनच आजही बहुतेक मच्छिमार लुंगी घातलेले दिसतात.
भारताच्या विविध भागांमध्ये वर्षानुवर्षे लुंगी परिधान केली जात असली तरी, 'चेन्नई एक्सप्रेस' चित्रपटातील 'लुंगी डान्स' या गाण्याने लुंगीला एक नवीन ओळख दिली. तरुणांमध्येही लुंगीची क्रेझ दिसून आली. यामुळेच लुंगी स्टाईल आयकॉन बनली आहे. अनेक तरुण तरुणी कॉलेज फेस्टुवलमध्ये लुंगी परिधान करतात.