English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील 'या'शहराचं नाव तब्बल 21 वेळा बदलंय? 99% लोकांना माहितंच नाही

City With 21 Names:  भारतातील प्रत्येक शहराची एक कहाणी आहे. आज आपण अशा शहराबद्दल बोलू ज्याचे नाव इतिहासात 21 वेळा बदलले आहे. चला जाणून घेऊया.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 13, 2025, 03:04 PM IST
भारतातील 'या'शहराचं नाव तब्बल 21 वेळा बदलंय? 99% लोकांना माहितंच नाही

भारतीय शहरे इतिहासात रमलेली आहेत. प्रत्येक शहराची एक वेगळीच कहाणी आहे. मग ती त्याच्या स्थापनेबद्दल, त्याच्या राज्यकर्त्यांबद्दल आणि त्याच्या सांस्कृतिक उत्क्रांतीबद्दल असो, प्रत्येक कहाणी एक खोलवरची कहाणी सांगते. अशाच एका शहराने त्याचे नाव एकदा नाही, दोनदा नाही तर इतिहासात 21 वेळा बदलले आहे. हे शहर उत्तर प्रदेशात आहे. या शहराचे नाव काय आहे ते जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

मूळ नाव आणि इतिहास

शहराचे नाव कानपूर आहे. त्याचे मूळ नाव कान्हापूर होते. त्याची स्थापना हिंदू सिंह चंदेल यांनी केली होती. शतकानुशतके, कानपूरवर मुघलांपासून ब्रिटिशांपर्यंत विविध शासकांनी राज्य केले. सत्ता, प्रशासन आणि भाषेतील बदल प्रतिबिंबित करण्यासाठी शहराचे नाव वारंवार बदलले. त्याच्या वारंवार बदलांमागील एक कारण म्हणजे अधिकृत नोंदींसाठी उच्चार आणि स्पेलिंग सोपे करण्याचा ब्रिटिशांचा प्रयत्न.

वारंवार नाव का बदलते?

राजकीय सत्तेतील बदल, वसाहतवादी प्रभाव आणि स्पेलिंग सुधारणांमुळे कानपूरचे नाव अनेक वेळा बदलले गेले. ब्रिटिश राजवटीत, हे ठिकाण प्रशासन आणि उद्योगाचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले. परिणामी, त्याचे नाव कानपूर असे ठेवण्यात आले. त्याचे अंतिम नाव १९४८ मध्ये बदलले गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, त्याचे अधिकृतपणे कानपूर असे नामकरण करण्यात आले.

कानपूरची इतर नावे

कानपूरला अनेक नावांनी ओळखले जात असे, जसे की कान्हापूर, कन्हैयापूर, करणपूर, कोन्पूर, कोन्पौर, खानपूर, कान्हापूर, पत्कापूर, सीतामऊ आणि कान्पौर. ही इतर नावे शहराच्या जटिल आणि मनोरंजक भूतकाळाचे प्रतिबिंबित करतात.

औद्योगिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व

आज, कानपूरला भारताचे लेदर सिटी म्हणून देखील ओळखले जाते, कारण ते देशांतर्गत आणि परदेशात लेदर उत्पादने निर्यात करते. इतकेच नाही तर हे शहर साखर उद्योगाचे एक प्रमुख केंद्र देखील आहे. राष्ट्रीय साखर संस्था देखील येथे आहे.

आज, कानपूर कानपूर नगर आणि कानपूर देहात जिल्ह्यांमध्ये विभागले गेले आहे. शहर अजूनही त्याच्या समृद्ध ऐतिहासिक वारसा आणि औद्योगिक विकासामध्ये एक उत्तम संतुलन राखते. 1857 च्या क्रांतीतील भूमिकेमुळे कानपूरला भारतीय इतिहासात एक विशेष स्थान आहे. नाना साहेब, तात्या टोपे आणि अझीमुल्ला खान यांसारख्या नेत्यांनी ब्रिटीश सैन्याविरुद्ध बंडाचे नेतृत्व केले. कानपूर हे एक असे शहर आहे जे त्याच्या अनेक नावांपासून ते भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यापर्यंत, प्रत्येक कोपऱ्यात इतिहासाच्या कथा साठवते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Kanpur history21 namesCawnporeKanahpurLeather City

इतर बातम्या

हिवाळ्यात स्किन केअर करताय? 'या' 4 चुका प्रकर्षान...

Lifestyle