भारतातील 'या'शहराचं नाव तब्बल 21 वेळा बदलंय? 99% लोकांना माहितंच नाही

भारतीय शहरे इतिहासात रमलेली आहेत. प्रत्येक शहराची एक वेगळीच कहाणी आहे. मग ती त्याच्या स्थापनेबद्दल, त्याच्या राज्यकर्त्यांबद्दल आणि त्याच्या सांस्कृतिक उत्क्रांतीबद्दल असो, प्रत्येक कहाणी एक खोलवरची कहाणी सांगते. अशाच एका शहराने त्याचे नाव एकदा नाही, दोनदा नाही तर इतिहासात 21 वेळा बदलले आहे. हे शहर उत्तर प्रदेशात आहे. या शहराचे नाव काय आहे ते जाणून घेऊया.
शहराचे नाव कानपूर आहे. त्याचे मूळ नाव कान्हापूर होते. त्याची स्थापना हिंदू सिंह चंदेल यांनी केली होती. शतकानुशतके, कानपूरवर मुघलांपासून ब्रिटिशांपर्यंत विविध शासकांनी राज्य केले. सत्ता, प्रशासन आणि भाषेतील बदल प्रतिबिंबित करण्यासाठी शहराचे नाव वारंवार बदलले. त्याच्या वारंवार बदलांमागील एक कारण म्हणजे अधिकृत नोंदींसाठी उच्चार आणि स्पेलिंग सोपे करण्याचा ब्रिटिशांचा प्रयत्न.
राजकीय सत्तेतील बदल, वसाहतवादी प्रभाव आणि स्पेलिंग सुधारणांमुळे कानपूरचे नाव अनेक वेळा बदलले गेले. ब्रिटिश राजवटीत, हे ठिकाण प्रशासन आणि उद्योगाचे एक महत्त्वाचे केंद्र बनले. परिणामी, त्याचे नाव कानपूर असे ठेवण्यात आले. त्याचे अंतिम नाव १९४८ मध्ये बदलले गेले. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, त्याचे अधिकृतपणे कानपूर असे नामकरण करण्यात आले.
कानपूरला अनेक नावांनी ओळखले जात असे, जसे की कान्हापूर, कन्हैयापूर, करणपूर, कोन्पूर, कोन्पौर, खानपूर, कान्हापूर, पत्कापूर, सीतामऊ आणि कान्पौर. ही इतर नावे शहराच्या जटिल आणि मनोरंजक भूतकाळाचे प्रतिबिंबित करतात.
आज, कानपूरला भारताचे लेदर सिटी म्हणून देखील ओळखले जाते, कारण ते देशांतर्गत आणि परदेशात लेदर उत्पादने निर्यात करते. इतकेच नाही तर हे शहर साखर उद्योगाचे एक प्रमुख केंद्र देखील आहे. राष्ट्रीय साखर संस्था देखील येथे आहे.
आज, कानपूर कानपूर नगर आणि कानपूर देहात जिल्ह्यांमध्ये विभागले गेले आहे. शहर अजूनही त्याच्या समृद्ध ऐतिहासिक वारसा आणि औद्योगिक विकासामध्ये एक उत्तम संतुलन राखते. 1857 च्या क्रांतीतील भूमिकेमुळे कानपूरला भारतीय इतिहासात एक विशेष स्थान आहे. नाना साहेब, तात्या टोपे आणि अझीमुल्ला खान यांसारख्या नेत्यांनी ब्रिटीश सैन्याविरुद्ध बंडाचे नेतृत्व केले. कानपूर हे एक असे शहर आहे जे त्याच्या अनेक नावांपासून ते भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यापर्यंत, प्रत्येक कोपऱ्यात इतिहासाच्या कथा साठवते.