Smoking ला बंदी असताना विमानात सिगारेट विझवण्याचा Ashtray का असतो? यामागील कारण फारच रंजक

If Smoking In Banned Why Do Airplanes Have Ashtrays: जागतिक स्तरावर विमानांच्या सुरक्षेसंदर्भात काही ठराविक नियम काटेकोरपणे पाळले जातात. हे नियम देशांतर्गत आणि अंतरराष्ट्रीय उड्डाणांना लागू असतात. असाच एक नियम म्हणजे, विमानात धुम्रपान करायचं नाही. विमानामध्ये धुम्रपान करण्यास बंदी असते. विमानातील इंधन हे अत्यंत ज्वलनशील असतं, तसेच विमान उड्डाणानादरम्यान इतर प्रवाशांना त्रास होऊ शकतो याबरोबरच अशा ज्वलनशील गोष्टींमुळे अपघाताची शक्यता असल्यानेच विमानामध्ये धुम्रपान करण्यास बंदी असते. मात्र असं असलं तरी विमानामध्ये सिगारेट विझवण्यासाठी वापरले जाणारे अॅशट्रे मात्र दिसून येतात. आता कोणत्याही सामान्य व्यक्तीला असा प्रश्न पडू शकतो की जर विमानात सिगारेट फुंकायला बंदी आहे तर या अॅशट्रेचं (Ashtray)) इथे काय काय? याच प्रश्नाचं उत्तर आपण आज जाणून घेणार आहोत.
विमान हे फार गुंतागुंतीचं यंत्र आहे. त्यात शेकडो लोकांना एकाच वेळी घेऊन प्रवास करणाऱ्या विमानामधील छोटीशी चूक साऱ्यांचा जीव धोक्यात घालू शकते. त्यामुळे विमानप्रवासादरम्यान सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले अनेक नियम जागतिक स्तरावर तयार करण्यात आले असून त्याचे काटेकोरपणे पालन करणं बंधनकारक असतं. याच नियमांमध्ये विमानात सिगारेट ओढण्यास परवानगी दिली जात नाही. असं असलं तरी प्लेनमध्ये अॅशट्रे असतात. अनेक नामांकित कंपन्यांच्या विमानांमधील शौचालयात अॅशट्रे आवर्जून दिसून येतात. मात्र त्याचबरोबर त्याच्याच बाजूला धुम्रपान करण्याची परवानगी नाही किंवा No Smoking चा बोर्डही दिसतो. अशावेळेस जर स्मोकिंग करायचं नाही तर हा सिगारेट विझवण्याचा अॅशट्रे इथे का दिला आहे? एवढा वायफळ खर्च का केलाय? यामागील लॉजिक काय आहे? असे बरेच प्रश्न पडतात.
धुम्रपानाला बंदी असले तरी विमानांच्या टॉयलेटमध्ये अॅशट्रे बसवण्यामागे एक फारच खास कारण आहे. सोशल मीडियावर एका एअर होस्टेसने प्रश्नाचं उत्तर दिलं असून सध्या हे उत्तर चर्चेचा विषय ठरतंय. एअर होस्टेसने दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या प्रवाशाने फ्लाइटमध्ये सिगारेट ओढण्याची चूक केली तर त्याला विमान जमिनीवर उतरल्यानंतर अटक केली जाते. मात्र धुम्रपान करण्यास बंदी असली तरी विमानाच्या टॉयलेटमध्ये अॅशट्रे दिसून येतात. हे अॅशट्रे बसवण्यामागील कारण हे सुरक्षेचं आहे. सुरक्षिततेच्या उद्देशानेच विमानात धुम्रपान बंदी असतानाही अॅशट्रे बसवले जातात असं या एअर होस्टेसने 'डेली एक्सप्रेस'ला सांगितलं. काही प्रवासी बंदी असूनही विमानाच्या शौचालयात सिगारेट पेटवतात. त्यांना नंतर विमान लॅण्ड झाल्यावर अटक केली जाते पण त्यांनी विमान उड्डाण करत असताना पेटलेली सिगारेट विझवण्यासाठी टॉयलेटमध्ये अॅशट्रे इन्स्टॉल केलेले असतात. जर एखादा प्रवासी विमानात धूम्रपान करताना पकडला गेला तर त्याची सिगारेट इतर कचरा टाकला जातो त्या कचऱ्याच्या डब्यात टाकली जात नाही. ही सिगारेट त्या अॅशट्रेमध्ये टाकली जाते.
तीन आठवड्यांपूर्वीच कुवैतहून चेन्नईला येणाऱ्या एअर इंडिगोच्या विमानामध्ये धूम्रपान करणाऱ्या एका व्यक्तीला विमान चेन्नईत उतरताच अटक करण्यात आली. अशाप्रकारे विमानात धूम्रपान करण्याचा हा काही पहिलाच प्रकार नाही. या पूर्वी मार्ग महिन्यात सूरत-कोलकाता विमानामध्ये बसल्यानंतर विमान टेकऑफ करण्याच्या काही सेकंद आधी एका प्रवाशाने बिडी पेटवल्याने एकच गोंधळ उडालेला. या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. अनेकदा अशाप्रकारे विमानामध्ये धूम्रपान करणाऱ्यांमुळे इतर प्रवासी अडचणीत येतात.
विमानात धुम्रपान करण्यास बंदी का आहे?
उत्तर: विमानातील इंधन अत्यंत ज्वलनशील असते, आणि धुम्रपानामुळे आग लागण्याचा धोका असतो. तसेच, धुरामुळे इतर प्रवाशांना त्रास होऊ शकतो आणि अपघाताची शक्यता वाढते, त्यामुळे विमानात धुम्रपान करण्यास काटेकोरपणे बंदी आहे.
विमानात धुम्रपान केल्यास काय कारवाई होते?
उत्तर: विमानात धुम्रपान करणाऱ्या प्रवाशाला विमान जमिनीवर उतरल्यानंतर अटक केली जाते. याशिवाय, त्याच्यावर दंड आणि कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, कारण धुम्रपान विमानातील सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आहे.
विमानात धुम्रपान बंदी असताना अॅशट्रे का बसवलेले असतात?
उत्तर: विमानाच्या शौचालयात अॅशट्रे बसवण्यामागे सुरक्षिततेचे कारण आहे. काही प्रवासी बंदी असूनही शौचालयात सिगारेट पेटवतात. अशा वेळी पेटलेली सिगारेट विझवण्यासाठी आणि आग लागण्याचा धोका टाळण्यासाठी अॅशट्रे ठेवले जातात, जेणेकरून सिगारेट कचऱ्याच्या डब्यात टाकली जाऊ नये.
विमानातील अॅशट्रेचा वापर कसा केला जातो?
उत्तर: जर एखादा प्रवासी विमानात धुम्रपान करताना आढळला, तर त्याची सिगारेट विझवण्यासाठी अॅशट्रेचा वापर केला जातो. ही सिगारेट सामान्य कचऱ्याच्या डब्यात टाकली जात नाही, कारण त्यामुळे आग लागण्याचा धोका असतो. अॅशट्रे विशेषतः यासाठीच डिझाइन केलेले असतात.