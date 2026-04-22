भारतातल्या कोणत्या राज्यात सर्वात कमी मुस्लिम, उत्तराचा स्वप्नातही विचार केला नसेल!

Lowest Muslim Poppulation: सध्या आपण 2011 च्या जनगणनेच्या आधारभूत आकडेवारीवर अवलंबून आहोत. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते 2026 पर्यंत होणाऱ्या संभाव्य बदलांमध्येही मिझोराम आणि सिक्कीममधील ही क्रमवारी बदलण्याची शक्यता कमी आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 22, 2026, 09:37 PM IST
मुस्लिम लोकसंख्या

Lowest Muslim Poppulation: भारतातील लोकसंख्येची रचना आणि धार्मिक विविधता हा नेहमीच अभ्यासाचा आणि कुतूहलाचा विषय राहिलाय. अलीकडील आकडेवारीनुसार, भारताच्या काही राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशिष्ट समुदायांची संख्या अत्यंत विरळ आहे. विशेषतः मुस्लीम लोकसंख्येचा विचार करता, देशात असे एक राज्य आहे जिथे ही संख्या नगण्य आहे. कोणत्या राज्याचा क्रमांक एक लागतो? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

ईशान्येकडील राज्यांची स्थिती

सिक्कीम या डोंगराळ राज्याचा दुसरा क्रमांक लागतो. सिक्कीममध्ये मुस्लीम लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या साधारण 1.62 टक्के आहे. ईशान्य कडील राज्यांमध्ये आदिवासी संस्कृती आणि स्थानिक परंपरांचे प्राबल्य अधिक असल्याने, बाहेरून येणाऱ्या समुदायांचे स्थलांतर ऐतिहासिकदृष्ट्या मर्यादित राहिले आहे. अरुणाचल प्रदेशातही ही संख्या 1.9 टक्क्यांच्या आसपास आहे, जे या प्रदेशातील सांस्कृतिक वैविध्याचे दर्शन घडवते.

केंद्रशासित प्रदेशांमधील आकडेवारी

लोकसंख्येच्या टक्केवारीचा विचार केल्यास एकीकडे लक्षद्वीप मध्ये 96 टक्क्यांहून अधिक मुस्लीम लोकसंख्या आहे, तर दुसरीकडे दादरा आणि नगर हवेली किंवा दमण आणि दीव सारख्या प्रदेशांमध्ये हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मात्र, राज्यांच्या श्रेणीमध्ये मिझोराम हे सर्वात कमी मुस्लीम लोकसंख्या असलेले घटक राज्य म्हणून ओळखले जाते.

लोकसंख्या कमी का?

कोणत्याही विशिष्ट समुदायाची संख्या एखाद्या प्रदेशात कमी असण्यामागे काही प्रमुख कारणे असतात. मिझोराम आणि सिक्कीम ही राज्ये हिमालयाच्या कुशीत आणि दुर्गम भागात आहेत, जिथे व्यापार आणि स्थलांतराच्या संधी ऐतिहासिक काळात कमी होत्या. मिझोराममध्ये 87 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या ख्रिश्चन धर्मीय आहे. येथील सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरण प्रामुख्याने चर्च आणि स्थानिक टोळी (Tribal) संस्कृतीवर आधारित आहे. या राज्यांमध्ये औद्योगिक विकास मर्यादित असल्याने बाहेरील राज्यांतून होणारे स्थलांतर कमी आहे.

2011 ची जनगणना आणि 2026 चे अंदाज

सध्या आपण 2011 च्या जनगणनेच्या आधारभूत आकडेवारीवर अवलंबून आहोत. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते 2026 पर्यंत होणाऱ्या संभाव्य बदलांमध्येही मिझोराम आणि सिक्कीममधील ही क्रमवारी बदलण्याची शक्यता कमी आहे. जरी नैसर्गिक वाढीमुळे आकडा थोडा वाढला असला, तरी टक्केवारीच्या बाबतीत ही राज्ये आजही 'सर्वात कमी मुस्लीम लोकसंख्या' असलेल्या यादीत अग्रस्थानी आहेत.

सामाजिक सलोखा आणि विविधता

कमी लोकसंख्या असूनही, या राज्यांमध्ये धार्मिक सलोखा आदर्शवत आहे. मिझोराम किंवा सिक्कीममध्ये अल्पसंख्याक समुदायांना मिळणारे अधिकार आणि स्थानिक लोकांशी असलेले त्यांचे संबंध हे भारतीय लोकशाहीच्या 'विविधतेत एकता' या सूत्राला अधोरेखित करतात. येथील अल्पसंख्याक प्रामुख्याने सरकारी नोकऱ्या, छोटे व्यवसाय किंवा शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

राष्ट्रीय स्तरावरील तुलनात्मक चित्र

उत्तर प्रदेश (सुमारे 19%), पश्चिम बंगाल (27%) आणि केरळ (26%) या राज्यांच्या तुलनेत ईशान्येकडील राज्यांमधील हे प्रमाण धक्कादायक वाटू शकते. भारताच्या पश्चिम आणि उत्तर भागात मुस्लीम समुदायाचे प्रमाण अधिक आहे, तर ईशान्य आणि अति-दक्षिण (काही भाग वगळता) भागात हे प्रमाण कमी होत जाते.

कमी मुस्लीम लोकसंख्या असलेले राज्य

भारताच्या ईशान्येकडील मिझोराम हे असे राज्य आहे जिथे मुस्लीम समुदायाची लोकसंख्या सर्वात कमी आहे. 2011 च्या जनगणनेच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, मिझोरामची एकूण लोकसंख्या सुमारे 10.97 लाख होती, त्यापैकी मुस्लीम समुदायाची संख्या केवळ 1.35 टक्के इतकी नोंदवण्यात आली होती. भौगोलिक दुर्गमता आणि ख्रिश्चन बहुसंख्याक समाज यामुळे येथील लोकसंख्येचे स्वरूप इतर राज्यांच्या तुलनेत पूर्णपणे वेगळे आहे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे."

