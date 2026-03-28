GK Trending Quiz : 13 नाही, 15 ही नाही... घरगुती गॅस 14.2 किलोचाच का असतो? 99.9% लोकांना माहितच नाही

इराण-अमेरिका युद्धाव्यतिरिक्त, गॅस सिलिंडर हा सर्वात चर्चेचा विषय आहे. निळ्या ते लाल रंगाचे सिलिंडर चर्चेत आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसच्या उपलब्धतेच्या अभावामुळे अनेक लोक चिंतेत आहेत. जगभरातील अनेक देशांमध्ये एलपीजीचा तुटवडा जाणवत आहे. आजचा विषय गॅसच्या तुटवड्याबद्दल नसून, गॅसबद्दलचे सामान्य ज्ञान वाढवण्याबद्दल आहे. तुमच्या घरी येणारे लाल रंगाचे घरगुती सिलिंडर तुम्ही पाहिले असतील, ज्यावर 14.2 हा आकडा लिहिलेला असतो. सिलिंडरवर पिवळ्या किंवा काळ्या रंगात लिहिलेल्या "१४.२ किलो" चा अर्थ काय आहे? गॅस सिलेंडर 14.2 किलोच का असतो? 13 किलो किंवा 15 किलो का नसतो. यामागचं कारण काय?
एलपीजी सिलिंडरच्या वजनामागे सुरक्षितता, सोय आणि वाहतूक व्यवस्था ही कारणे आहेत. सुरक्षिततेच्या कारणास्तव सिलिंडरचे वजन 14.2 किलो ठेवले जाते. या सिलेंडरमध्ये उच्च दाबाखाली वायू असतो. 20-25 किलो वजनाचा सिलेंडर उचलणे अधिक कठीण असते, ज्यामुळे गळती किंवा अपघाताचा धोका वाढतो. 14.2 किलो वजनाचा सिलेंडर एक किंवा दोन व्यक्ती सहजपणे उचलू शकतात. यामुळे इतक्या वजनाचा सिलेंडर घरी वापरणे सुरक्षित ठरते.
14.2 किलोच्या सिलेंडरमागील एक कारण कायदेशीर आणि मानकांशी संबंधित आहे. भारतीय मानक संस्था (BIS) आणि पेट्रोलियम कंपन्यांनी घरगुती सिलेंडरचे वजन 14.2 किलो निश्चित केले आहे. BIS आणि पेट्रोलियम कंपन्या हे देखील सुनिश्चित करतात की सर्व सिलेंडर एकाच आकाराचे आणि क्षमतेचे असावेत, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी विश्वास आणि सुरक्षितता दोन्ही सुनिश्चित होते.
लॉजिस्टिक्स आणि मानकीकरण हे देखील एक महत्त्वाचे घटक आहेत. भारतात, सोप्या साठवणूक, वितरण आणि रिफिलिंगसाठी एलपीजी प्रमाणित सिलिंडरमध्ये पुरवला जातो. 14.2 किलोचा सिलिंडर वितरण आणि वाहतुकीसाठी देखील सोयीस्कर मानला जातो. दुसरे कारण म्हणजे, मध्यम वजनामुळे एका कुटुंबाला तो १-२ महिने आरामात वापरता येतो. सिलिंडर वारंवार बदलण्याची गरज नसते. दीर्घकाळ साठवणुकीचा धोकाही कमी होतो. माहितीसाठी, भारतात घरगुती एलपीजीचा वापर १९५० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाला. त्यावेळी, बर्मा शेल नावाची एक परदेशी कंपनी भारताला गॅस पुरवत असे. याच कंपनीने सिलिंडरचा आकार आणि वजन निश्चित केले होते.