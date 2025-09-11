GK Quiz : भारतातील 'या' राज्यात बोलली जाते सर्वाधिक हिंदी, कुठे कमी बोलली जाते?

जेव्हा आपण भारतातील भाषांविषयी बोलतो तेव्हा बहुतेक राज्यांमध्ये हिंदी अव्वल स्थानावर असते. ती केवळ भारताची अधिकृत भाषा नाही तर अनेक राज्यांच्या हृदयाचे ठोके देखील आहे. हिंदी बोलणे ही अनेक राज्यांची ओळख आहे. भारतात दरवर्षी १४ सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय हिंदी दिवस साजरा केला जातो. तुम्हाला अशा राज्यांची नावे माहित आहेत का जिथे हिंदी सर्वात जास्त बोलली जाते? आपण १४ सप्टेंबर रोजीच हिंदी का बोलतो? जर नसेल तर हिंदीशी संबंधित सामान्य ज्ञान जाणून घ्या.
भारताच्या संविधान सभेने १४ सप्टेंबर १९४९ रोजी देवनागरी लिपीत लिहिलेल्या हिंदीला अधिकृत भाषेचा दर्जा दिला. या दिवसापासून, देशाच्या अधिकृत भाषेचा सन्मान करण्यासाठी १४ सप्टेंबर रोजी हिंदी दिवस साजरा केला जातो.
२०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार, भारतात सुमारे ४३.६३ टक्के लोक हिंदी बोलतात, ज्यामध्ये ४३.६३ कोटी लोकांसाठी हिंदी ही पहिली भाषा आहे. तर, काही राज्यांमध्ये, हिंदी भाषा दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या स्थानावर वापरली जाते.
एका जनगणनेनुसार, भारतात १९००० हून अधिक भाषा बोलल्या आणि लिहिल्या जातात. अनेक राज्यांमध्ये हिंदी नाही तर वेगवेगळ्या भाषा मातृभाषा आहेत.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि दिल्ली सारख्या राज्यांमध्ये हिंदी सर्वात जास्त बोलली जाते.
अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम व्यतिरिक्त, भारतातील ईशान्य आणि दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये हिंदी खूप कमी बोलली जाते. येथील लोकांसाठी हिंदी ही पहिली भाषा नाही.