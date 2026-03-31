गोव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर थराराक अपघात; पॅरासेलिंग करत असताना पॅराशूटचा दोर तुटला आणि...

गोव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर थराराक अपघात घडला आहे.  पॅरासेलिंग करत असताना पॅराशूटचा दोर तुटला आणि पर्ययटक समुद्रात पडला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Mar 31, 2026, 11:24 PM IST
Goa Baga Beach Parasailing Rope Snaps Tourist Falls In Sea :  गोव्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर थराराक अपघात जाला आहे. पॅरासेलिंग करत असताना पॅराशूटचा दोर तुटला आणि पर्यटक समुद्रात बुडाला. हा सर्व थरार कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. याचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेमुळे गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे.    

गोव्याच्या प्रसिद्ध बागा बीचजवळ ही दुर्घटना घडली आहे. बागा बीचवर पर्यटक  पॅरासेलिंग या थरारक खेळाचा अनुभव घेण्यासाठी येतात. पॅरासेलिंग करत असताना, गोया येथील सुत्तीवारमध्ये आलेले दोन पर्यटकांना अत्यंत थराराक अनुभव आला आहे.  पॅरासेलिंग करत असताना पर्यटकांच्या पॅराशूटचा दोर तुटला. दोर तुटल्याचा जोरात आवाज आला. दोन्ही पर्यटक समुद्रात पडले. दोरी तुटल्याने पर्यटक थोडक्यात बचावला आहेत.

 

पॅराशूट आकाशात उंच गेल्यावर दोर तुटला आणि पर्यटक  हवेतून समुद्राच्या कोसळल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरला झाला आहे. बोटीवरील कर्मचाऱ्यांनी पर्यटकांचे प्राण वाचवले.  या अपघातामुळे साहसी खेळातील सुरक्षेच्या दाव्यांबाबत पर्दाफाश झाला आहे. @Deadlykalesh ने हा व्हिडिओ X वर पोस्ट केला आहे. त्याच्या दाव्यानुसार, ही घटना सोमवार, 30 मार्च, 2026 रोजी घडली.

 

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

