Goa Car Accident : 'बाबा, मी होतो पण... ' गोव्यात रेंटवर घेतलेल्या थारची i20 ला जोरदार धडक, भोपाळच्या पर्यटकाचा मृत्यू

Thar-i20 Car Accident at Goa : उत्तर गोव्यातील असागाव येथील हॅपी बार जंक्शन येथे भाड्याने घेतलेली महिंद्रा थार एसयूव्ही मागील बाजूस धडकल्याने भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात भोपाळमधील एका 65 वर्षीय पर्यटकाचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी सांगितले की, ही घटना सोमवारी घडली. भगतराम शर्मा हे कुटुंबातील सदस्यांसह हुंडई आय२० मध्ये प्रवास करत होते. अपघातात झालेल्या दुखापतींमुळे त्यांना घटनास्थळी मृत घोषित करण्यात आले. हॅचबॅकमधील इतर दोन प्रवाशांना किरकोळ दुखापत झाली आणि त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आय२० मधील पाच महिन्यांच्या मुलगा देखील थोडक्यात बचावले. पोलिसांनी सांगितले की महिंद्रा थार ही भाड्याने घेतलेली गाडी होती. प्रत्यक्षदर्शींचा आरोप आहे की टक्कर झाल्यानंतर थारमधील प्रवाशांनी लगेचच जागा बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे असा संशय व्यक्त केला जात आहे की, तरुणी थार चालवत होती.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये थारमधील एक तरुण मुलगा फोनवर बोलत असल्याचे दिसत आहे, तो म्हणतो, "बाबा, मी चौकात होतो..." आणि नंतर त्याचा आवाज मंदावतो. खराब झालेल्या एसयूव्हीच्या मागील सीटवर तीन तरुणी बसल्याच दिसत आहेत. स्थानिकांनी थारमधील प्रवाशांवर चालकाला म्हणजे तरुणीला या अपघातापासून वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केल्याने घटनास्थळी परिस्थिती तणावपूर्ण बनली.
UPDATE- Elderly tourist killed in #Goa after speeding #Thar rams his vehicle, case filed
The deceased, identified as Bhagat Sharma, 65, was a resident of Bhopal and was on a holiday in Goa.
1/8 https://t.co/Efn8KqLJD8 pic.twitter.com/JBLy8vwsLo
— Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 25, 2026
फुटेजमध्ये हॅचबॅकचा एक भाग पूर्णपणे खराब झालेला दिसतो. पोलिसांनी भाड्याने घेतलेले वाहन जप्त केले आहे आणि निष्काळजीपणे गाडी चालवल्यामुळे मृत्यू झाल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. अधिकारी "ड्रायव्हर अदलाबदली" च्या आरोपांची चौकशी करत आहेत. टक्करच्या वेळी थार कोण चालवत होते हे निश्चित करण्यासाठी अधिकारी चौकातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. वाहन पोलिसांच्या ताब्यात आहे. जखमी कुटुंबातील दोन सदस्यांवर उपचार सुरू आहेत, तर खबरदारी म्हणून बाळाला वैद्यकीय निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आले आहे.
पोलिसांनी सांगितले आहे की टक्करची संपूर्ण परिस्थिती निश्चित करण्यासाठी तपासात फॉरेन्सिक पुरावे, प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब आणि व्हिडिओ फुटेज विचारात घेतले जातील.