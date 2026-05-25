/गोव्यात व्हिला बुक करताय? अधिकारी दारावर येऊन... मादक सौंदर्याची भुरळ अन् हाय प्रोफाईल रॅकेटचा फिल्मी स्टाईलनं पर्दाफाश

Goa Crime News : पर्यटनासाठी लोकप्रिय असणाऱ्या गोव्यामध्ये देशविदेशातील पर्यटकांची तोबा गर्दी असते. निळेशार समुद्रकिनारे, गोव्याच्या अंतर्गत भागातील साधं राहणीमान, तेथील शांतता आणि मनमोकळेपणानं वावरणारे पर्यटक असं वातावरण गोव्याच्या गल्लीबोळात पाहायला मिळतं. पण, याच गोव्यात सध्या मात्र फसवणुकीचे वारे वाहत असून, गुन्हेगारीशी संबंधित अशी घटना समोर आली आहे की, अनेकांच्याच पायाखालची जमीन सरकली. या घटनेबाबत अगदी फिल्मी पद्धतीनं पर्दाफाश करण्यात आला आणि एक धक्कादायक सत्य समोर आलं.
उत्तराखंड एसटीएफ आणि गोवा पोलिसांच्या एका संयुक्त कारवाईमध्ये देशातील सर्वात मोठं आणि हाय प्रोफाईल सेक्सटॉर्शन रॅकेट उघडकीस आलं, ज्यामध्ये या रॅकेटला म्होरक्या सलमान खान याला थेट देहरादूनमधून अटक करण्यात आली. गेल्या तीन वर्षांपासून हा गुन्हेगार पोलिसांना चकवा देत पळ काढत होता, हुबेहूब चित्रपटातील कथानकाप्रमाणं रॅकेट चालवत होता. गडगंड श्रीमंती असणाऱ्या व्यावसायिकांना मादक सौंदर्याच्या जाळ्यात अडकवून त्यांच्याकडून कोट्यवधींची रक्कम उकळली जात होती.
गोव्याच्या म्हापसा पोलीस ठाण्यामध्ये आरोपी सलमान खान विरोधात कोट्यवधींच्या सेक्सटॉर्शन आणि ब्लॅकमेलिंग अशा प्रकरणांमध्ये गुन्ह्यांची नोंद होती. पोलिसांना त्याचा फार कालावधीपासून शोध होता आणि अखेर शनिवारी उत्तराखंडमधील नेहरु कॉलनी इथं त्याला ताब्यात घेत कायदेशीर कारवाईअंतर्गत त्याला गोवा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं.
चौकशीदरम्यान सलमाननं आपल्या कुकर्मांची मोडस ऑपरेंडी सांगितली, जी एखाद्या थरारपटाप्रमाणंच होती. दिल्ली, सहारनपूर आणि हरिद्वार येथील काही मित्रांच्या मदतीनं त्यानं एक टोळी तयार केली. यामध्ये निवेदिता शर्मा नावाची एक महिलासुद्धा होती, जी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून श्रीमंत व्यक्तींना जाळ्यात ओढत होती. पुढं ती त्यांना भेटण्यासाठी गोव्यातील एखादं पंचतारांकित हॉटेल किंवा व्हिलामध्ये बोलवत होती, जिथं आधीपासून छुपे कॅमेरे बसवलेले असत, ज्या माध्यमातून अश्लील व्हिडीओंचं चित्रीकरण केलं जात.
श्रीमंत व्यक्ती व्हिलापर्यंत पोहोचल्यानंतर चित्रीकरण कॅमेरामध्ये सुरू होताच सलमान त्याच्या साथीदारांसह 'दिल्ली नारकोटिक्स ब्यूरो'चं बनावट ओळखपत्र घेऊन व्हिलाचं दार ठोठावून, वेळ पडल्यास ते तोडून आत येत आणि आपण अधिकारी असल्याचा बनाव रचून व्यावसायिक किंवा तत्सम व्यक्तीला सेक्स रॅकेट घोटाळ्यात कारावासाची भीती दाखवून कोट्यवधींच्या रकमेची मागणी करत.
बदनामी आणि कायद्याच्या भीतीपोटी ही मंडळीसुद्धा पैसे द्यायला तयार होत, यानंतर आरोपी पीडितांना बेदम मारहाण करून घटनास्थळावरून पळ काढण्यास सांगत. या जाळ्यात मुंबईतील एक प्रसिद्ध व्यावसायितसुद्धा अडकल्याचं म्हटलं जात आहे.
हे रॅकेट आणि त्याअंतर्गत अनेकांचीच फसवणूक होत असताना गोवा पोलिसांच्या रडारवर सलमान कैक दिवसांपासून होता. पण, दरवेळी तो यंत्रणांच्या हातावर तुरी देत पळ काढत होता. सलमानला अटक करण्यात आल्यानंतर त्याची साथ देणाऱ्यांवरही पोलिसांनी पाळत ठेवली असून उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये आता पोलिसांनी धाडसत्र सुरू करत त्यांचा तपास करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. या रॅकेटमध्ये येत्या काळात काही मोठ्या गोष्टींचा पर्दाफाश होऊ शकतो अशी शक्यता नाकारता येत नाही.