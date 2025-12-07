गोव्यातील क्लबमध्ये अग्नितांडव! 23 जणांचा होरपळून मृत्यू; पोलीस म्हणाले, '12.04 वाजता...'

Goa Club Fire 23 Dead: गोव्यामधील एका क्लबला लागलेल्या आगीत 23 जणांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. उत्तर गोव्यातील अर्पोरा गावात असलेल्या 'बर्च बाय रोमियो लेन्स' नावाच्या नाइट क्लबमध्ये 6 आणि 7 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत 23 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
मृतांमध्ये 3 महिला आणि 20 पुरुषांचा समावेश असून, बहुतेक हे क्लबमधील कर्मचारी होते, तर काही पर्यटकही होते. आगीचे मुख्य कारण गॅस सिलिंडरचा स्फोट असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे, ज्यामुळे आग वेगाने पसरली आणि बहुतेक मृत्यू गुदमरून झाल्याचं सांगितलं जात आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रात्रीच घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी घडलेल्या घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त केले आणि सखोल चौकशीचे आदेश दिले.
"क्लबमध्ये अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन झाले नव्हते, त्यामुळे व्यवस्थापन आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल," असं मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले. गोवा डीजीपी आलोक कुमार यांनी सांगितले की, पोलिसांना रात्री 12:04 वाजता आग लागल्याची माहिती मिळाली. तातडीने अग्निशमन दल, पोलिस आणि स्थानिकांच्या मदतीने बचावकार्य सुरु करण्यात आलं. सर्व 23 मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून, ते शवविच्छेदनासाठी गोवा मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवले गेले.
At least 23 died after a massive fire broke out in a birch night club at Goa's Arpora in the midnight. Most victims are staff including 4 tourists. Cylinder blast is suspected. #Goa #GoaFireAccident
पंतप्रधान मोदींनी सकाळीच आपल्या अधिकृत एक्स हॅण्डलवरुन घडलेल्या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. "गोव्यातील अर्पोरा येथील आगीची दुर्घटना अत्यंत दुःखद आहे. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे त्यांच्याबद्दल माझ्या संवेदना आहेत. जखमी लवकरात लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थना करतो," असं मोदींनी म्हटलं आहे. तसेच, "गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी परिस्थितीबद्दल बोललो. राज्य सरकार बाधितांना सर्वतोपरी मदत करत आहे," असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
The fire mishap in Arpora, Goa is deeply saddening. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Goa CM Dr. Pramod Sawant Ji about the situation. The State Government is providing all possible assistance to those…
पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान सहाय्यता निधीमधून मृतांच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देणार असल्याचं सांगितलं आहे. तर जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जीईल असं पंतप्रधान कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
Prime Minister Narendra Modi announces an ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF will be given to the next of kin of each deceased in the mishap in Arpora, Goa. The injured would be given Rs. 50,000
या घटनेमुळे आता पर्यटनाच्या ऐन हंगामात गोव्यातील अस्थापनांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
23 people lost their lives after a major fire incident at Arpora. The injured are being taken to the hospital.
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अधिक तपशील समोर येतील असं पोलीस अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. अन्य क्लबमध्ये अशा घटना होऊ नयेत म्हणून कडक उपाययोजना घेण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.