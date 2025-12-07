English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
गोव्यातील 'त्या' क्लबमधला Inside Video! 25 जणांच्या मृत्यूपूर्वीचा हादरवणारा घटनाक्रम पाहाच

Goa Nightclub Fire Inside Video: 25 जणांचा प्राण घेणाऱ्या या अपघाताच्या काही क्षण आधी जळून खाक झालेल्या या क्लबमध्ये नेमकं काय घडलं ते व्हिडीओमधून समोर आलं आहे. काय आहे व्हिडीओत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 7, 2025, 12:13 PM IST
गोव्यातील 'त्या' क्लबमधला Inside Video! 25 जणांच्या मृत्यूपूर्वीचा हादरवणारा घटनाक्रम पाहाच
हादरवून टाकणारा व्हिडीओ आला समोर

Goa Nightclub Fire Inside Video: गोव्यामधील नाइट क्लबला लागलेल्या आगीतील मृतांची संख्या 25 वर पोहोचली आहे. शनिवार आणि रविवारच्या मध्यरात्री झालेल्या या भीषण दुर्घटनेच्या काही सेकंद आधी काय घडलं याचा व्हिडीओ आता समोर आला आहे. या क्लबला नेमकी आग कशी लागली आणि त्यापूर्वी क्लबमध्ये काय सुरु होतं याचं मोबाईलमध्ये शूट केलेलं फुटेज समोर आलं आहे.

घडलं काय?

उत्तर गोव्यातील अर्पोरा गावात असलेल्या 'बर्च बाय रोमियो लेन्स' नावाच्या नाइट क्लबमध्ये 6 आणि 7 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीच्या सुमारास भीषण आग लागली. या आगीत 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. पहिल्यांदा हाती आलेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये 3 महिला आणि 20 पुरुषांचा समावेश आहे. मृतांमधील बहुतेक जण हे क्लबमधील कर्मचारी होते. मृतांमध्ये काही पर्यटकही असल्याचं सांगितलं जात आहे. आगीचे मुख्य कारण गॅस सिलिंडरचा स्फोट असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. गॅसचा स्फोट झाल्यानेच आग वेगाने पसरली आणि बहुतेक जणांचा मृत्यू गुदमरून झाल्याचं सांगितलं जात आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी रात्रीच घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी घडलेल्या घटनेबद्दल दु:ख व्यक्त केले आणि सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

दुर्घटनेपूर्वीचा व्हिडीओ

दुर्घटनेपूर्वी उपस्थितांपैकी एकाने आपल्या कॅमेरात कैद केलेल्या क्लबमधील एका डान्स परफॉर्मन्सच्या व्हिडीओत स्टेजच्या मागील बाजूला असलेल्या पडद्याला आधी आग लागल्याचं दिसत आहे. त्यानंतर आग आणि धुराचं प्रमाण वाढलं आणि सगळ्यांनी तिथून काढता पाय घेतल्याचं दिसून आलं. 'महबूबा ओ महबूबा' गाण्यावर एक महिला डान्स करत होती. स्टेजच्या मागील बाजूस म्युझिक सिस्टीम ठेवल्याचं दिसत आहे. पुढे डान्स करणारी महिला आणि म्युझिक सिस्टीमच्या दरम्यानच्या जागेत बॅण्डचे मेंबर्स उभे असून वाद्य वाजताना दिसत आहेत. डान्स सुरु असताना अचानक म्युझिक सिस्टीमच्या वरील बाजूला असलेल्या छप्पराच्या बाजूला आग लागते.

कर्मचारी तातडीने म्युझिक सिस्टीम बंद करुन सामना हटवण्यास सुरुवात करतात. डान्सरला अचानक गाणं का थांबलं हे कळत नाही आणि ती मागे वळून बघते तर प्रेक्षकांपैकी कोणीतरी मस्करीत 'आपने आग लगा दी' असं म्हटल्यानंतर काहीजण हसतानाही ऐकू येत आहे. मात्र त्यानंतर धूराचे लोट आणि आग वाढल्याने अनेकजण तिथून पळत असल्याचंही दिसत आहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत जाहीर

पंतप्रधान मोदींनी पंतप्रधान सहाय्यता निधीमधून मृतांच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देणार असल्याचं सांगितलं आहे. तर जखमींना प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जीईल असं पंतप्रधान कार्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

