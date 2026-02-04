सोने-चांदीच्या दरात होणार मोठी घसरण? सरकारच्या 'या' निर्णयाचा परिणाम काय?

Gold Silver Import: सोने आणि चांदीची आयात आता स्वस्त होणार आहे. कारण सरकारने दोन्ही मौल्यवान धातूंची आधारभूत किंमत कमी केली आहे. सोन्याची आधारभूत किंमत प्रति १० ग्रॅम ४९ डॉलरने कमी करण्यात आली आहे, तर चांदीची आधारभूत किंमत प्रति किलोग्रॅम 870 डॉलरने कमी करण्यात आली आहे. आज सोने आणि चांदीच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. दरम्यान, सरकारने सोने आणि चांदीच्या आयातीवर लक्षणीय दिलासा दिला आहे. सरकारने या मौल्यवान धातूंच्या आयातीवरील सीमाशुल्क मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मूळ आयात किमतीत कपात केली आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) ही माहिती देणारी अधिसूचना जारी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमती विक्रमी पातळीवर पोहोचत असताना हे पाऊल उचलले आहे. या सरकारी निर्णयामुळे सोने आणि चांदी आयातदारांवरील भार कमी होईल.
CBIC ने सोन्याची मूळ आयात किमती प्रति १० ग्रॅम ४९ डॉलरने कमी करून १,५१८ डॉलर केली आहे. दरम्यान, चांदीची मूळ आयात किमती प्रति किलोग्रॅम ८७० डॉलरने कमी करून २,६७५ डॉलर प्रति किलोग्रॅम केली आहे. हे नवीन दर निर्दिष्ट टॅरिफ शीर्षकाखाली कोणत्याही स्वरूपात आयात केलेल्या सोने आणि चांदीवर लागू होतील. ही शुल्क कपात उच्च शुद्धतेच्या सोन्याच्या बार आणि नाणी तसेच चांदीच्या बुलियन आणि पदकांवर देखील लागू असेल. तथापि, ही सूट दागिने, इतर मौल्यवान धातूंच्या वस्तू आणि पोस्ट, कुरिअर किंवा सामानाद्वारे आयात करण्यासाठी लागू होणार नाही.
चांदीची मूळ आयात किंमत शेवटची २७ जानेवारी २०२६ रोजी सुधारित करण्यात आली होती, तर सोन्याची किंमत शेवटची २२ जानेवारी २०२६ रोजी सुधारित करण्यात आली होती. सामान्यतः, सरकार दर पंधरा दिवसांनी (दोन आठवड्यांनी) मौल्यवान धातूंच्या मूळ आयात किंमतीत सुधारणा करते.
सध्या, भारत जगातील सोन्याचा दुसरा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. तो चांदीची सर्वात मोठी बाजारपेठ देखील आहे. भारताची जवळजवळ सर्व सोन्याची मागणी आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. दरम्यान, त्याच्या चांदीच्या गरजांपैकी ८०% पेक्षा जास्त गरजा परकीय पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. तसेच, लक्षात ठेवा की गेल्या वर्षी भारताने त्याच्या एकूण परकीय चलन साठ्यापैकी जवळजवळ दहावा भाग सोने आणि चांदीच्या आयातीवर खर्च केला. असा अंदाज आहे की २०२६ पर्यंत हे आयात बिल आणखी वाढू शकते, कारण दोन्ही धातूंच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत.
22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 8 ग्रॅम 113008 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 8 ग्रॅम 123272 रुपये आहे. एमसीएक्सवर, बुधवारी सकाळी 9.30 वाजता सोने प्रति 10 ग्रॅम 159600 रुपये होते, जे 5791 किंवा 3.77% वाढले. त्याचप्रमाणे, चांदी प्रति किलो 281116 रुपये होती, जे 13101 किंवा 4.89% वाढले.