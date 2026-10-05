Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /सोन्याच्या दरात वाढ की घट, आज सोनं खरेदी करावं का? जाणून घ्या आजचा सोन्याचा भाव

सोन्याच्या दरात वाढ की घट, आज सोनं खरेदी करावं का? जाणून घ्या आजचा सोन्याचा भाव

सोन्याच्या दरात किती घसरण झाली आहे तर आज सोन्याचा दर काय? जाणून घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 05, 2026, 11:35 AM IST|Updated: Oct 05, 2026, 11:35 AM IST
सोन्याच्या दरात वाढ की घट, आज सोनं खरेदी करावं का? जाणून घ्या आजचा सोन्याचा भाव
Image Credit: gold rate today,

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘2027 चा वर्ल्डकप भारताने जिंकणं शक्यच नाही’, माजी कर्णधाराने असं का म्हटलं? स्पष्ट शब्दांमध्ये सांगितलं कारण
2
3
4
5