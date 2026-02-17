Silver Price Crash: चांदीचा बुडबडा फुटला? उच्चांकापासून 1.80 लाखाने स्वस्त; सोनंपण धाडकन आपटलं!

Silver Price Crash: सोन्या चांदीच्या किंमती गगनाला भिडत असल्या तरी सध्या लग्नसराईचा हंगाम सुरु आहे. त्यामुळे सोने-चांदीची खरेदीदेखील वाढताना दिसतेय. दररोज सोन्या-चांदीच्या दराचे अपडेट पाहत असणाऱ्यां सर्वसामान्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये सतत घसरण सुरू असून, बाजारात मोठी खळबळ माजली आहे. अलीकडेच दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या भावात जोरदार पडझड झाली. बाजारात काय घडतंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
29 जानेवारीला चांदीने 4 लाख 20 हजार 48 रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठला होता. पण आता ती 1 लाख 80 हजार 157 रुपयांनी स्वस्त झालीय. सोनेही 193096 रुपयांच्या उच्चांकावरून 38 हजार 336 रुपयांनी खाली आले. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदार हैराण झाले आहेत. दररोज नवीन नीचांक नोंदवला जात असल्याने बाजारात भीतीचे वातावरण आहे.
मंगळवारी एमसीएक्सवर 5 मार्च एक्सपायरीच्या चांदीचा भाव उघडताच 235206 रुपयांवर आला. सोमवारी तो 239891 रुपयांवर बंद झाला होता, त्यामुळे एका झटक्यात 4685 रुपयांची घसरण झाली. एकूणच काही दिवसांतच चांदीचा बुडबुडा फुटल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. पूर्वीच्या उच्चांकापासून जवळपास 43 टक्के स्वस्त मिळत असल्याने किरकोळ खरेदीदारांसाठी ही संधी वाटत असली तरी मोठ्या गुंतवणूकदार सावध झाले आहेत. दररोज हजारो रुपयांची घसरण सुरूच असल्याचे चित्र आहे.
सोने उच्चांकावरून मोठ्या प्रमाणात खाली आले. 29 जानेवारीला 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 193096 रुपयांवर पोहोचला होता. आता तो 38336 रुपयांनी कमी झाला आहे. मंगळवारी 2 एप्रिल एक्सपायरीच्या सोन्याच्या वायदा भावाने 153550 रुपयांचा स्तर गाठला. मागील बंद भाव 154760 रुपये होता, त्यामुळे 1210 रुपयांची घसरण नोंदवली गेली. मधल्या काळात काही वेळा उडी मारली तरी एकूणच घसरणीचा सिलसिला सुरूच आहे. सामान्य नागरिकांसाठी सोने खरेदी करणे आता थोडे स्वस्त पडेल अशी शक्यता आहे.
मंगळवारी सकाळीच दोन्ही धातूंच्या किंमतींनी मोठा धक्का दिला. चांदी 2 टक्क्यांहून अधिक घसरली तर सोने 0.8 टक्क्यांनी कमी झाले. एमसीएक्सवर सतत विक्रीचा दबाव दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमकुवत संकेत आणि देशांतर्गत घटकांमुळे ही पडझड वाढली. गुंतवणूकदार आता पुढील काही दिवस काय होतं याकडे लक्ष ठेवून आहेत. छोट्या-मोठ्या गुंतवणुकीत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे ठरले आहे.
सोने-चांदी किंवा त्यांच्या ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी नक्कीच बाजारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. किंमती अजूनही अस्थिर आहेत आणि अचानक उलटसुलट बदल होऊ शकतात. सध्याची स्थिती पाहता दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही चांगली संधी असू शकते, पण जोखीम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बाजार नेहमीच अनिश्चित असतो, त्यामुळे घाई करू नका आणि माहितीपूर्ण निर्णय घ्या.
(Disclaimer - हा लेख माहितीसाठी देण्यात आलाय. सोने-चांदी गुंतवणूक ही बाजार जोखमीच्या अधिन असते. कोणतीही गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्या.)