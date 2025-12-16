English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

उच्चांकी दरवाढीनंतर सोन्याच्या दरात घसरण; आज स्वस्त झालं सोनं-चांदी, वाचा 10 ग्रॅमचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. आज जाणून घेऊयात काय आहेत सोन्याचे आणि चांदीचे दर.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 16, 2025, 04:30 PM IST
उच्चांकी दरवाढीनंतर सोन्याच्या दरात घसरण; आज स्वस्त झालं सोनं-चांदी, वाचा 10 ग्रॅमचा भाव
gold and silver prices drop again on december 16 dec 2025 18k 22k 24K price check ahed of wedding seasons

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा मोठे उलटफेर दिसून आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सोन्याच्या दरात वाढ होत होती. मात्र आज सोन्याचे दर घसरले आहेत. आज 16 डिसेंबर रोजी सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात घसरण नोंदवली आहे. डॉलरच्या किंमतीतील होणारी घसरण याचा परिणाम मौल्यवान धातुंवर झाला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

16 डिसेंबरच्या सकाळी एमसीएक्सवर सोनं आणि चांदीच्या किंमती घसरल्या होत्या. स्पॉट डिमांडची कमी मागणी आणि प्रॉफिट बुकिंगमुळं हा परिणाम होताना दिसतोय. सकाळी साधारण 9.10 वाजता MCX वर सोन्याचा वायदा 0.48 टक्क्यांनी घटून 1,33,492 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर होते. तर MCX चांदीचा वायदा 1.64 टक्क्यांनी घटून 1,94,657 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला आहे. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,520 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,33,860 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,400 रुपयांनी घट झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,22,700 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,150 रुपयांनी घसरले असून 1,00,390 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

चांदीचा दर

आज महाराष्ट्रात 10 ग्रॅम 1,991 रुपयांवर चांदी पोहोचली आहे. तर, 100 ग्रॅम चांदी 19,910 रुपयांवर पोहोचली आहे. त्याचबरोबर 1 किलो चांदी 1,99,100 रुपयांवर पोहोचली आहे.

आजचा सोन्याचा भाव काय?
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,22,700 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,33,860 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 1,00,390 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 12,270 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,386 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 10,039 रुपये

8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 98,160 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,07,088 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 80,312 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,22,700 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,33,860 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 1,00,390 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold price todayGold rate todaygold rateसोन्याचा आजचा भावआजचा सोन्याचा भाव

इतर बातम्या

व्यंकटेश अय्यरला झालं 16. 75 कोटींचं नुकसान! ऑक्शनमध्ये फक्...

स्पोर्ट्स