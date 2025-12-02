उच्चांकी दरवाढीनंतर आज सोनं पुन्हा झालं स्वस्त; वाचा 22,24, 18 कॅरेटचे भाव

Gold Rate Today On 02 Dec 2025: गेल्या तीन दिवसांत सोन्याच्या दरात तब्बल 27,300 रुपयांची वाढ झाली होती. मात्र आज 2 डिसेंबर 2025 रोजी सोन्याच्या दरात किंचितशी घसरण झाली आहे. महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याचे दर वाढले होते. मात्र आज ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. जाणून घेऊयात आजचे सोन्याचे दर.
मंगळवारी सोन्याच्या दरात घसरण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक घडामोडी याला कारणीभूत आहे. आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 280 रुपयांची घसरण झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,30,200 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 250 रुपयांनी घसरण झाली असून 1,19,350 रुपयांवर स्थिरावले आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 210 रुपयांनी कमी झाले असून 97,650 रुपयांवर स्थिरावले आहे.
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,350 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,30,200 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,650रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,935 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,020 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,765 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 95,480 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,04,160 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 78,120 रुपये
