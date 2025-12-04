English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आज सोन्याच्या दरात मोठे उलटफेर, ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत ग्राहकांना दिलासा, वाचा 24 कॅरेटचे दर

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा घट झाली आहे. वाचा आजचा प्रतितोळ्याचा भाव काय आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 4, 2025, 11:53 AM IST
आज सोन्याच्या दरात मोठे उलटफेर, ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत ग्राहकांना दिलासा, वाचा 24 कॅरेटचे दर
gold and silver prices drop on december 4 2025 18k 22k 24K price check

Gold Rate Today: आज 4 डिसेंबर रोजी सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण झाल्याची नोंद झाली आहे. तर, चांदीच्या दरात मात्र वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी आणि डॉलरची घसरण यामुळं सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा तेजी आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा वायदा 4,207.67 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करतोय. तर, भारतात गेल्या काही दिवसांपासून होत असलेल्या उच्चांकी दरवाढीनंतर भाव घसरला आहे.

आज 4 डिसेंबर रोजी चांदीच्या दरात तेजी आली आहे. प्रति किलोग्रॅम 191,100 रुपयांवर पोहोचल्या. परदेशी बाजारात चांदीची स्पॉट किंमत प्रति औंस 58.47 डॉलर आहे. देशांतर्गत सोने आणि चांदीच्या किमती देशांतर्गत आणि जागतिक दोन्ही घटकांवर अवलंबून असतात. डिसेंबरमध्ये अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेकडून, फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात कपात होण्याची अपेक्षा वाढत आहे. जर असे झाले तर सोन्याचे भाव आणखी वाढू शकतात. कमी व्याजदरांमुळे बाँड्स कमी आकर्षक बनतात. परिणामी, गुंतवणूकदार सोन्यासारख्या सुरक्षित मालमत्तांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचा कल ठेवतात. फेडरल रिझर्व्हच्या फेडरल ओपन मार्केट कमिटीची बैठक 9-10 डिसेंबर रोजी होणार आहे.

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 220 रुपयांची घट झाली असून प्रतितोळा 1,30,360 रुपयांवर सोनं स्थिरावलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 200 रुपयांची घट झाली असून 1,19,500 रुपयांवर सोनं पोहोचलं आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 160 रुपयांची घट झाली असून 97,780 रुपयांवर सोनं स्थिरावलं आहे.

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,500 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,30,360 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,780 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,950 रुपये

1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,036 रुपये

1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,778 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 95,600 रुपये

8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,04,288 रुपये

8 ग्रॅम 18 कॅरेट 78,224 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,500 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,30,360 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,780 रुपये

