दोन दिवसांच्या दरवाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त; वाचा 22 कॅरेटचा प्रतितोळ्याचा भाव

Gold Rate Today 9 december 2025: सोन्या चांदीच्या दरात आ पुन्हा एकदा बदल झाले आहेत. आज सोन्याच्या दर गडगडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती. मात्र आज सोनं स्वस्त झालं असून चांदीच्या दरातही घट झाली आहे. ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत सोनं-चांदी दोन्ही मौल्यवान धातुच्या किंमतीत घट झाली आहे. आज काय आहेत सोनं-चांदीचे दर जाणून घेऊयात.
स्थानिक बाजारात मागणी कमी झाल्याने सराफा बाजारात सोन्याच्या किंमतीत घट झाली आहे. तर, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोनं स्थिर असून गुंतवणुकीसाठी व्याज दरांबाबत फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाची वाट गुंतवणुकदार पाहत आहे. मागील आठवड्यात 11.9 डॉलर म्हणजे 0.28 टक्क्यांनी कमी झालं आहे. आज चांदीचे दर कमी होऊन 1,77,054 रुपये प्रति किलोवर स्थिरावले आहे. चांदीचा वायदा घटून 1,82,600 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 330 रुपयांनी कमी होऊन 1,30,090 रुपयांवर स्थिरावली आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 300 रुपयांची घट होऊन 1,19,250 रुपयांवर स्थिरावली आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 250 रुपयांची घट होऊन 97,570 रुपयांवर सोनं स्थिरावलं आहे.
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,250 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,30,090 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,570 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,925 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,009 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,757 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 95,400 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,04,072 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 78,056 रुपये
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,250 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,30,090 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,570 रुपये