सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा उच्चांकी दरवाढ; 18,22 आणि 24 कॅरेटचा प्रतितोळा भाव जाणून घ्या!

Gold Rate Today: सोन्याच्या दरात आज 12 डिसेंबर 2025 रोजी मोठी वाढ झाल्याचे समोप आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ उतार पाहायला मिळतेय. मात्र आज सोन्याचा भावाने उच्चांकी दर गाठला आहे. आज काय आहे सोन्याचा दर जाणून घेऊयात.
अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हकडून प्रमुख व्याज दरात 0.25 टक्के घट झाल्यानंतर गुंतवणुकदार सोन्यात आपला गुंतवणुक वाढवत आहेत. प्रमुख व्याज दर घटल्यानंतर बॉन्डवर यील्ड कमी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळं गुंतवणुकदार सोन्यासारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीवर अधिक भार देतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या वायदा 4,213.12 डॉलर प्रति औंसवर आहे. भारतात 22,24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे दर किती आहेत हे जाणून घेऊयात.
सोन्याप्रमाणेच चांदीच्या दरातही 12 डिसेंबर रोजी तेजी दिसून आली. चांदीचा भाव 2,01,100 रुपये प्रति किलोग्रॅमवर पोहोचला आहे. एक दिवस आधीच चांदीने नवीन उच्चांक गाठला आहे. या वर्षीच्या सुरुवातीला चांदी 116.72 टक्क्यांनी वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कमतरता, चीनकडून सातत्याने वाढणारी मागणी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती मागणी यामुळं या वर्षी चांदीच्या किंमती महागली आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,910 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,32,660 रुपयांवर पोहोचलं आहे. 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,750 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा 1,21,600 रुपयांवर पोहोचली आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 1,430 रुपयांची वाढ झाली असून 99,490 रुपयांवर प्रतितोळा सोनं पोहोचलं आहे.
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,21,600 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,32,660 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 99,490 रुपये
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 12,161 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,266 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,949 रुपये
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 97,280 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,06,128 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 79,592 रुपये
