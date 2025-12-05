English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आज पुन्हा सोन्याच्या दरात चढ-उतार, दागिने खरेदी करायला जाण्यापूर्वी वाचा आजचे 24 कॅरेटचे दर

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. दागिने खरेदी करायला जाण्यापूर्वी वाचा आजचा सोन्याचा दर 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 5, 2025, 12:12 PM IST
आज पुन्हा सोन्याच्या दरात चढ-उतार, दागिने खरेदी करायला जाण्यापूर्वी वाचा आजचे 24 कॅरेटचे दर
gold and silver prices hike on december 4 2025 18k 22k 24K price check

Gold Rate Today: आज पुन्हा एकदा सोन्याच्या दरात मोठे उलटफेर पाहायला मिळाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरांत सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळं ऐन लग्नसराईच्या दिवसांत ग्राहकांपुढे मोठा पेच निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळतेय. आजदेखील सोन्याचे दर किंचितसे वधारले आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी आणि डॉलरचे ढासळलेले मुल्य याचा परिणाम सोन्याच्या दरांवर होताना दिसतोय.

Add Zee News as a Preferred Source

सोन्याच्या दरात आज किंचितशी वाढ झाली आहे. तर चांदीच्या दरात मात्र घट झाली आहे. एक किलो चांदीच्या दरात आज साधारण 4000 रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळं एक किलो चांदीचा दर 187000 रुपये प्रति किलोवर स्थिरावला आहे. तर, 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात आज 270 रुपयांची वाढ झाली आहे त्यामुळं प्रतितोळा सोनं 1,29,930 रुपयांवर स्थिरावलं आहे.

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 270 रुपयांची वाढ झाल्यामुळं 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 1,29,930 रुपये इतका आहे. तर, 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 250 रुपयांची वाढ झाली असून 1,19,100 रुपयांवर स्थिरावले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 210 रुपयांची वाढ झाली असून 97,450 रुपयांवर स्थिरावले आहे.

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,100 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,29,930 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,450 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,910 रुपये

1 ग्रॅम 24 कॅरेट 12,993 रुपये

1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,745 रुपये

- 8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 95,280 रुपये

8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,03,944 रुपये

8 ग्रॅम 18 कॅरेट 77,960 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,100 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,29,930 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,450 रुपये

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Gold price todayGold rate todaygold rateसोन्याचा आजचा भावआजचा सोन्याचा भाव

इतर बातम्या

'यापुढे इंडिगोचा प्रवास नकोच..' खासदार अमोल कोल्ह...

महाराष्ट्र बातम्या