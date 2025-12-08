English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असून आज काय आहेत सोन्याच्या दर जाणून घेऊयात. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 8, 2025, 03:09 PM IST
आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी ग्राहकांना धक्का; आज सोनं झालं महाग, वाचा 24 कॅरेटचे दर
Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. आज 8 डिसेंबर रोजी सोन्याच्या दरात किती वाढ झालीये जाणून घेऊयात. तसंच, चांदीच्या दरातही आज काय बदल झालेत जाणून घेऊयात.

स्पॉट मार्केटमध्ये मागणी कमी असल्यामुळं अमेरिकेन डॉलरमध्ये घसरण होत आहे. त्यामुळं या आठवड्यात फेडरल रिझर्वकडून व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता असल्याने वायदे बाजारात त्याचा परिणाम होऊ शकतो. सोमवारच्या सुरुवातीलाच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर सुरुवातीला सोनं आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे. मात्र सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. तर चांदीच्या दरात घसरण झाल्याची पाहायला मिळतेय.

देशात चांदीच्या दरांबाबत बोलायचे झाल्यास आज सराफा बाजारात म्हणजेच रविवारच्या तुलनेत आज घसरण झाली आहे. काल 1,90,000 रुपये प्रति किलोग्रॅमच्या तुलनेत सोमवारी चांदीच्या भाव 1,89,000 रुपये प्रति किलोग्रॅम वर पोहोचले आहे. म्हणजे प्रति किलोग्रॅम 1000 रुपयांनी घसरण झाली आहे.

आजचा सोन्याचा भाव

आजच्या सोन्याच्या दरांबद्दल बोलायचे झाल्यास 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 270 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळं प्रतितोळा सोनं 1,30,420 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर, 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 250 रुपयांची वाढ झाली असून 1,19.550 रुपये प्रतितोळ्यावर पोहोचली आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 210 रुपयांची वाढ झाली असून 10 ग्रॅम सोनं 97,820 रुपयांवर पोहोचली आहे.

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,550 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,30,420 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,820 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,955 रुपये

1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,042 रुपये

1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,782 रुपये

8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 95,640 रुपये

8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,04,336 रुपये

8 ग्रॅम 18 कॅरेट 78,256 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,550 रुपये

10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,30,420 रुपये

10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,820 रुपये

