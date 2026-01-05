English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
अमेरिकेच्या एका कृत्यामुळे सोनं चांदीच्या किंमतीचा भडका उडाला! चांदी डायरेक्ट 13,000 रुपयांनी महागली तर, सोन्याच्या दरात महाप्रचंड वाढ

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या हल्ल्यामुळे जागतिक तणाव वाढला आहे. याचा थेट परिणाम सोने आणि चांदीच्या किमतींवर दिसून आला आहे.    

वनिता कांबळे | Updated: Jan 5, 2026, 03:51 PM IST
Gold-Silver Rates :  2025 च्या अखेरीस सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या होत्या, परंतु आता नवीन वर्षात सोने चांदीचे दर पुन्हा वाढले आहेत. सोमवारी, आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) उघडताच, चांदीच्या दरात 13,000 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली, तर, सोनेही चांगलचं महागलं आहे.  सोन्याचा दर 2,400 रुपयांपेक्षा जास्त वाढला. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या हल्ल्यामुळे जागतिक तणाव वाढला आहे. याचा थेट परिणाम सोने आणि चांदीच्या किमतींवर दिसून आला आहे.  

सोमवारी एमसीएक्सवर फ्युचर्स ट्रेडिंग सुरू होताच, 5 मार्चची मुदत संपलेल्या चांदीच्या किमती अचानक वेगाने वाढू लागल्या (सिल्व्हर प्राइस सर्ज). 1 किलो चांदीचा भाव मागील आठवड्याच्या शेवटच्या ट्रेडिंग दिवशी शुक्रवारी 2,36,316 रुपयांवर बंद झाला होता आणि आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी तो 2,49, 900
रुपयांवर पोहोचला. अशाप्रकारे, क्षणार्धात चांदी 13,484 रुपयांनी महाग झाली.  

सोमवारच्या जोरदार तेजीनंतरही, चांदी अजूनही त्याच्या उच्चांकी दरापेक्षा खूपच खाली व्यवहार करत आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला चांदीचे दर  2,54,174  प्रति किलोग्रॅमपर्यंत वाढली होती. या उच्चांकाच्या तुलनेत, MCX वर चांदीचे वायदे अजूनही 4,274 ने स्वस्त आहेत.  चांदीचे दर वाढले असतानाच वेगाने व्यापार करत असताना, सोनेही त्यापेक्षा कमी नाही. जर आपण MCX सोन्याचा दर पाहिला तर, गेल्या आठवड्याच्या शेवटच्या व्यापार दिवसाच्या तुलनेत तो 2439 रुपयांनी वाढला आहे. 

व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या कारवाईमुळे जागतिक तणाव वाढला आहे आणि सोने आणि चांदी अचानक महाग झाली आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेल्या हल्ल्यानंतर तज्ज्ञांनी सोने आणि चांदीच्या किमतींवर होणाऱ्या परिणामांचे भाकित वर्तवण्यास सुरुवात केली होती. व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे भू-राजकीय तणाव आणखी वाढला आहे, जो सोमवारी कमोडिटी बाजारात दिसून येईल. यामुळे कमोडिटी बाजारात व्यापार होणाऱ्या मौल्यवान वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. त्यांनी भाकित केले होते की सोने, चांदी, तांबे, कच्चे तेल आणि पेट्रोलमध्ये वाढ सुरू होईल आणि हेच दिसून आले आहे. 

 

