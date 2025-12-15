English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सोन्याच्या दरात वाढ सुरूच; आज पुन्हा भाव गगनाला भिडले, वाचा 24 कॅरेटचा भाव

Gold Rate Today: आज सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असून आज काय आहेत सोन्याचे दर पाहुयात.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Dec 15, 2025, 12:31 PM IST
सोन्याच्या दरात वाढ सुरूच; आज पुन्हा भाव गगनाला भिडले, वाचा 24 कॅरेटचा भाव
gold and silver prices surge again on december 15 dec 2025 18k 22k 24K price check ahed of wedding seasons

Gold Rate Today: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी सोन्याच्या दरात मोठे उलटफेर झाले आहेत. सोनं आणि चांदी दोन्ही मौल्यवान धातुमध्ये वाढ झाली आहे. सकाळी साधारण 10.15 वाजण्याच्या सुमारास MCXवर फेब्रुवारीचा वायद्यात 0.75 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर MCX वर चांदीचा मार्चचा वायदा 1.35 टक्क्यांनी वाढला आहे. आज सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात किती वाढ झाली हे जाणून घेऊयात. 

अमेरिका डॉलर आणि बॉन्ड यील्डमध्ये आलेल्या कमजोरीनंतर सोनं-चांदीच्या दरात तेजी आली आहे. डॉलर इंडेक्स 0.10 ट्क्क्यांनी घसरला आहे. 10 डिसेंबर रोजी US फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या व्याज दरात 25 पॉइंट्सची कपातीनंतर सोनं-चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. या वर्षात सोनं-चांदीच्या किंमतीत वाढीमागे फेडरलच्या व्याज दरात होणाऱ्या कपातीची मुख्य भूमिका आहे. 

आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 820 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा 1,34,730 रुपयांवर पोहोचला आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दरात 750 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा सोनं 1,23,500 रुपयांवर पोहोचले आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात 620 रुपयांची वाढ झाली असून प्रतितोळा 1,01,050 रुपयांवर पोहोचले आहे. 

आजचा सोन्याचा भाव काय?

- 10 ग्रॅम सोनं किंमत

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,23,500 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,34,730 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 1,01,050 रुपये

- 1 ग्रॅम सोनं किंमत

1 ग्रॅम 22 कॅरेट 12,350 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,473 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 10,105 रुपये

8 ग्रॅम सोनं किंमत

8 ग्रॅम 22 कॅरेट 98,800 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,07,784 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 80,840 रुपये

- मुंबई - पुण्यात कसे असतील सोन्याचे दर? (Today Gold Rate in Mumbai Pune)

10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,23,500 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,34,730 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 1,01,050 रुपये

