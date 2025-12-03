ऐन लग्नसराईत ग्राहकांच्या खिशाला झळ! आज पुन्हा महागलं सोनं, वाचा प्रतितोळ्याचा भाव

Gold Rate Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होताना दिसत आहे. मागील आठवड्यात सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला होता. आजही सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. त्यामुळं ऐनलग्नसराईत ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे. बुधवारी सोनं आणि चांदीच्या दरात बदल झाला आहे. जाणून घेऊयात आजचे सोन्याचे दर
सराफा बाजारात आज सोन्याच्या दरात वाढ झाली आहे. तसंच, आज चांदीचा दर 184,380 रुपये आहे. या शिवाय 10 ग्रॅम चांदीचा दर 1,844 रुपये आहे. तर आज 24 कॅरेट सोनं 710 रुपयांनी महागले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याच्या दर 650 रुपयांनी महागला आहे. 18 कॅरेट सोन्याच्या 530 रुपयांची वाढ झाली आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याचे दर प्रतितोळा 1,30,580 रुपयांवर पोहोचले आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचे दर प्रतितोळा 1,19,700रुपयांवर पोहोचले आहेत. 18 कॅरेट सोन्याचे दर प्रतितोळा 97,940 वर स्थिरावले आहेत. उत्पादन शुल्क, राज्य कर आणि मेकिंग शुल्कामुळं सोन्याच्या दागिन्यांच्या किंमती भारतभर बदलतात.
- 10 ग्रॅम सोनं किंमत
10 ग्रॅम 22 कॅरेट 1,19,700 रुपये
10 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,30,580 रुपये
10 ग्रॅम 18 कॅरेट 97,940 रुपये
- 1 ग्रॅम सोनं किंमत
1 ग्रॅम 22 कॅरेट 11,970 रुपये
1 ग्रॅम 24 कॅरेट 13,058 रुपये
1 ग्रॅम 18 कॅरेट 9,794 रुपये
- 8 ग्रॅम सोनं किंमत
8 ग्रॅम 22 कॅरेट 95,760 रुपये
8 ग्रॅम 24 कॅरेट 1,04,464 रुपये
8 ग्रॅम 18 कॅरेट 78,352 रुपये
उत्तर: आज (बुधवार) सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला झळ बसणार आहे.
उत्तर: उत्पादन शुल्क (Excise Duty), राज्य कर (State Tax) आणि मेकिंग शुल्क (Making Charges) यांमुळे सोन्याच्या दागिन्यांच्या किंमती भारतभर वेगवेगळ्या असतात.
उत्तर: चांदीचा दर (प्रति किलो): १,८४,३८० रुपये.
१० ग्रॅम चांदीचा दर: १,८४४ रुपये.