/Gold Silver Price Today: जागतिक बाजारात मोठी हालचाल; काय आहे आजचा 10 ग्रॅम सोन्याचा भाव? जाणून घ्या

आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे सोन्या-चांदीच्या बाजारात पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावाचा परिणाम जागतिक कमोडिटी बाजारावर दिसून येत असून, त्याचा परिणाम भारतातील सराफा बाजारावरही झाला आहे. त्यामुळे 8 जुलै रोजी सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत.
जागतिक घडामोडींमुळे बाजारात अस्थिरता
अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हवाई कारवाईनंतर कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमध्ये सुमारे 3 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. त्यामुळे महागाईच्या चिंतेने पुन्हा डोके वर काढले असून गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीकडे मोर्चा वळवला आहे. या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या बाजारातही मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे.
सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात नरमाई
8 जुलै रोजी देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण नोंदवण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमजोरी आणि डॉलरच्या मजबुतीचा परिणाम भारतीय बाजारावरही झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार सुरू आहेत. मात्र, अनेक तज्ज्ञांच्या मते सध्याची घसरण ही लग्नसराई किंवा दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करण्याची चांगली संधी ठरू शकते.
प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम)
- दिल्ली – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- मुंबई – 24 कॅरेट: ₹1,45,260 | 22 कॅरेट: ₹1,33,150 | 18 कॅरेट: ₹1,08,940
- कोलकाता – 24 कॅरेट: ₹1,45,260 | 22 कॅरेट: ₹1,33,150 | 18 कॅरेट: ₹1,08,940
- चेन्नई – 24 कॅरेट: ₹1,46,180 | 22 कॅरेट: ₹1,34,000 | 18 कॅरेट: ₹1,12,000
- पटना – 24 कॅरेट: ₹1,45,310 | 22 कॅरेट: ₹1,33,200 | 18 कॅरेट: ₹1,08,990
- लखनऊ – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- मेरठ – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- अयोध्या – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- कानपूर – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- गाझियाबाद – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- नोएडा – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- गुरुग्राम – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- चंदीगड – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- जयपूर – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- लुधियाना – 24 कॅरेट: ₹1,45,410 | 22 कॅरेट: ₹1,33,300 | 18 कॅरेट: ₹1,09,090
- गुवाहाटी – 24 कॅरेट: ₹1,45,260 | 22 कॅरेट: ₹1,33,150 | 18 कॅरेट: ₹1,08,940
- इंदूर – 24 कॅरेट: ₹1,45,310 | 22 कॅरेट: ₹1,33,200 | 18 कॅरेट: ₹1,08,990
- अहमदाबाद – 24 कॅरेट: ₹1,45,310 | 22 कॅरेट: ₹1,33,200 | 18 कॅरेट: ₹1,08,990
- वडोदरा – 24 कॅरेट: ₹1,45,310 | 22 कॅरेट: ₹1,33,200 | 18 कॅरेट: ₹1,08,990
- सुरत – 24 कॅरेट: ₹1,45,310 | 22 कॅरेट: ₹1,33,200 | 18 कॅरेट: ₹1,08,990
- पुणे – 24 कॅरेट: ₹1,45,260 | 22 कॅरेट: ₹1,33,150 | 18 कॅरेट: ₹1,08,940
999 शुद्धतेच्या चांदीचा दर आज सुमारे ₹2,44,900 प्रति किलो इतका आहे. मागील व्यवहाराच्या तुलनेत चांदीच्या किमतीतही घसरण झाली आहे.
सोन्या-चांदीच्या किमती का कमी झाल्या?
बाजार विश्लेषकांच्या मते, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या आगामी पतधोरण बैठकीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर डॉलर मजबूत झाल्यामुळे सोन्याची मागणी काहीशी कमी झाली असून त्याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय दोन्ही बाजारांतील किमतींवर झाला आहे.
सोने खरेदी करताना 'या' गोष्टी लक्षात ठेवा
- BIS हॉलमार्क असलेलेच सोने खरेदी करा.
- 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेटच्या दरांची तुलना करून निर्णय घ्या.
- मेकिंग चार्ज, GST आणि इतर शुल्कांची माहिती आधीच तपासा.
- गुंतवणुकीसाठी खरेदी करत असाल तर दरातील चढ-उतार लक्षात घेऊन योग्य वेळ निवडा.