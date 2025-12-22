English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • भारत
Gold Rate : सोन्या-चांदीच्या दरांनी गाठला उच्चांक, पु्न्हा का वाढली सोन्याची झळाळी? कारण समजून घ्या

ग्लोबल मार्केटमध्ये सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. कारण सोमवारी सोन्याच्या स्पॉट गोल्डने $4383.73 चा उच्च दर रेकॉर्डने गाठला आहे. काय आहे आजचा दर?  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 22, 2025, 05:19 PM IST
सोन्याच्या किमतीतील चढ-उतारांच्या दरम्यान, जागतिक बाजारात सोन्याने एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. सोमवारी, स्पॉट गोल्डने प्रति औंस $4,383.73 चा विक्रमी उच्चांक गाठला. सोन्याच्या किमतीत ही वाढ अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने 25 बेसिस पॉइंट व्याजदर कपात आणि पुढील दर कपातीच्या अपेक्षेमुळे झाली आहे. डॉलरच्या कमकुवतपणामुळे सोन्यासारख्या सुरक्षित-निवास मालमत्ता वर्गात गुंतवणूक वाढली आहे. दरम्यान, एमसीएक्स एक्सचेंजवर सोन्याने ₹135,799 चा नवीन उच्चांक गाठला आहे.

2025 मध्ये 67% परतावा

या वर्षी आतापर्यंत सोन्याने 67% परतावा दिला आहे. या वर्षी सोन्याच्या किमती वाढण्याची प्रमुख कारणे भू-राजकीय आणि व्यापार तणाव, मध्यवर्ती बँकांकडून जोरदार खरेदी आणि पुढील वर्षी कमी व्याजदरांची अपेक्षा आहेत. तर डॉलर निर्देशांक कमकुवत झाल्यामुळे सोन्याच्या किमतीही वाढल्या आहेत.

दरम्यान, सोन्याच्या किमतीत अचानक वाढ झाल्यामुळे गुंतवणूकदारांना 2026 मध्ये अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून आणखी दोन वेळा व्याजदर कपातीची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सोन्याची खरेदी वाढत आहे.

बुलियन मार्केटमध्ये सोन्याचा भाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत वाढ झाल्याचे प्रतिबिंब भारतीय बुलियन मार्केटमध्येही दिसून येत आहे. भारतात 24 कॅरेट सोन्याची स्पॉट किंमत ₹13170/10 ग्रॅमच्या आसपास आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹122990/10 ग्रॅम आहे.

सोने आणि चांदीच्या किमतींसाठी कमी व्याजदर सकारात्मक मानले जातात. हे धातू नॉन-यिल्डिंग अॅसेट आहेत आणि जेव्हा बाँड्स आणि रोख रकमेवरील परतावा कमी होतो तेव्हा त्यामध्ये गुंतवणूक वाढते. कमकुवत होणारा डॉलर देखील सोन्याच्या किमती वाढवतो. गेल्या काही आठवड्यात अमेरिकन डॉलर निर्देशांक कमकुवत झाला आहे, ज्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमतींना आधार मिळाला आहे.

शहरांमधील सोन्याचा दर 

भारतात 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10  ग्रॅम 122990 रुपये, 18 कॅरेट सोन्याचा भाव 100630 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता आणि दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 134320  रुपये, 22  कॅरेटचा भाव 123140  रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 100780 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. मुंबईत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 134170 रुपये आणि 22 कॅरेटचा भाव 122990 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. चेन्नईमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचा भाव 135270 रुपये, 22 कॅरेटचा भाव 123990  रुपये आणि 18 कॅरेटचा भाव 103440 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. कोलकातामध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 134170 रुपये, 22 कॅरेटची किंमत 122990 रुपये आणि 18 कॅरेटची किंमत 100630 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होती.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

