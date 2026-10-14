/एक तोळा सोन्याचा रेट 1.35 लाख; अचानक सोनं चांदी झालं खूपच स्वस्त! दसऱ्याआधी सराफा बाजारात मोठा धमाका

Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सराफा बाजारात मोठा धमाका झाला आहे. सोनं चांदी अचानक खूपच स्वस्त झालं आहे. एक तोळा सोन्याचा रेट 1.35 लाखावर आला आहे. नवरात्रीत सोनं खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मागील 15 दिवसांपासून सोनं चांदीच्या दरात सातत्याने प्रचंड घसरण होत आहे. सोन्याचा दर, प्रति तोळा1.50 लाख तर चांदीचा दर प्रति किलो 2.50 लाखांच्या आसपास स्थिरावला आहे.
14 ऑक्टोबर रोजी, देशांतर्गत सराफा बाजारात 10 ग्रॅम सोन्याचा दर 350 रुपयांनी घसरला. सराफा बाजारात 24 -कॅरेट सोन्याचा दर 1,47,660 रुपये आहे. दरम्यान, 22 -कॅरेट सोन्याचा दर 1.35 लाख रुपयांपर्यंत घसरला आहे. वायदे बाजारातही सोने आणि चांदीच्या दरात घट झाली. एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात सुमारे 0.25 टक्के घसरण झाली, तर चांदीच्या दरात 0.70 टक्के घट झाली. भारतातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये सोने आणि चांदीच्या किरकोळ दरांमध्ये फरक आहे. दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, चेन्नई आणि कोलकाता यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील सोने आणि चांदीचे सध्याचे दर जाणून घेऊया.
14 ऑक्टोबर रोजी सकाळच्या सत्रात सोने आणि चांदीच्या दरांवर दबाव आला. एमसीएक्सवर 4 डिसेंबर रोजी मुदत संपणाऱ्या सोन्याचा दर दुपारी 0.25 टक्के घसरून प्रति 10 ग्रॅम 1,48,086 वर आला. 4 डिसेंबर रोजी मुदत संपणाऱ्या चांदीचा दर 0.70 टक्केने घसरून प्रति किलो 2,19,001 वर आला एकूणच जागतिक बाजारात सोन्याचे दर घसरले असले तरी, वायदे बाजारातील किंमती आणि ग्राहकांना उपलब्ध असलेल्या किरकोळ किमतींमध्ये फरक असू शकतो. दागिने खरेदी करताना घडणावळ शुल्क, कर आणि जीएसटी शुल्क आकारले जाते यामुळे सोन्याचे दागिने खरेदी करताना अंतिम बिलाची रक्कम वाढू शकते. 24-कॅरेट सोने सर्वात शुद्ध मानले जाते, तर दागिने बनवण्यासाठी सामान्यतः 22-कॅरेट सोन्याचा वापर केला जातो. त्याच्या मजबुतीमुळे दागिने बनवण्यासाठी त्याला पसंती दिली जाते.
गेल्या वर्षी सोन्याच्या दरात मोठी तेजी दिसून आली. सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेने त्याच्या किमतींना आधार दिला. औद्योगिक मागणी आणि चलनातील चढउतारामुळे चांदीच्या दरातही मोठी वाढ झाली. 2023-24 मध्ये चांदीचा दर सुमारे 78,600 रुपये प्रति किलोग्राम होता, जो ऑक्टोबर 2026 मध्ये 240,000 रुपये प्रति किलोग्रामच्या वर पोहोचला.
24 कॅरेट सोनं - 1,47,660 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोनं – 1,35,360 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
24 कॅरेट सोनं - 1,48,060 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोनं – 1,35,722 रुपये प्रति 10 ग्रॅम
चांदीचा भाव – 2,17,550 रुपये प्रति किलोग्राम