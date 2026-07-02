/Gold Silver Rates Today: आजही सोन्याचे भाव घसरले! पण चांदी चमकली! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील भाव

Gold and Silver Rates Today 2 July 2026 : सराफा बाजारात आज संमिश्र चित्र पाहायला मिळाले. सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली असताना चांदीच्या किमतीत वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि दागिने खरेदी करणाऱ्यांचे लक्ष आजच्या दरांकडे लागले आहे.
आजच्या व्यवहारानुसार,
२४ कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे ₹1.41 लाख प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे.
२२ कॅरेट सोन्याचा भाव सुमारे ₹1.29 लाख प्रति 10 ग्रॅम आहे.
चांदीचा दर वाढून सुमारे ₹2.32 लाख प्रति किलो या पातळीवर पोहोचला आहे.
मागील दिवसाच्या तुलनेत सोन्याच्या दरात किंचित घट झाली असून चांदीने मात्र तेजी कायम ठेवली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात (COMEX) सोन्याच्या किमतीत 0.11 टक्क्यांची घसरण झाली. प्रति औंस दर सुमारे 4,078 डॉलर इतका राहिला. दुसरीकडे चांदीत 0.25 टक्क्यांची वाढ झाली असून ती 60.660 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर व्यवहार करत आहे.
देशांतर्गत एमसीएक्स (MCX) वरही सोन्याचे दर घसरले आहेत.
सोन्याचा दर सुमारे ₹170 ने घसरून ₹1,44,260 प्रति 10 ग्रॅम झाला.
चांदीचा दर ₹1,155 ने वाढून ₹2,31,539 प्रति किलो झाला.
जागतिक बाजारातील घडामोडींचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या किमतींवर होत आहे. डॉलर मजबूत झाल्याने आणि व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता कायम असल्याने सोन्यावर दबाव आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील वाढती मागणी आणि गुंतवणूकदारांचा वाढता कल यामुळे चांदीच्या किमतींना आधार मिळत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अल्पकालीन काळात चांदीत तेजी राहण्याची शक्यता आहे, तर सोन्याचे दर जागतिक आर्थिक घडामोडींवर अवलंबून राहतील.