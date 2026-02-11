English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Gold Price Today: सोनं 20,000 रुपयांनी स्वस्त झालं! एका तोळ्याचा रेट किती? ऑल टाइम हाई रेटमध्ये मोठी घसरण

Gold Price Today in India 11 February 2026 :  सोन्याचे दर घसरले आहेत. सोनं 20,000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 11, 2026, 10:39 PM IST
Gold cheaper by Rs 20000 from all time high : सोन्याच्या ऑल टाइम हाई रेटमध्ये मोठी घसरण झाली आहे.   सोनं 20 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहेत. लग्नासराईच्या काळात सोन्याचे दर घसरल्याने खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जाणून घेऊया सोन्याचा एक तोळ्याचा रेट किती झाला आहे. 



11 फेब्रुवारी रोजी सराफा बाजारात सोन्याच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली. 24 कॅरेट सोने 142 रुपयांनी घसरून 156111 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर ​​उघडले. तथापि, सोने 176121 रुपयांच्या सर्वोच्च पातळीवरून 20008 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. जीएसटीसह सोने आज 160769 रुपयांवर आले आहे. त्याच वेळी, प्लॅटिनमचा दर 2159 रुपयांच्या वाढीसह 67578 रुपयांवर पोहोचला आहे.

मंगळवारी, सोन्याचा दर GST वगळून प्रति 10 ग्रॅम 156,255 वर बंद झाला. हे दर IBJA द्वारे प्रकाशित केले जातात. IBJA दिवसातून दोनदा दर जाहीर करते, एकदा दुपारी 12 वाजताच्या सुमारास आणि पुन्हा संध्याकाळी 5 वाजताच्या सुमारास. हे सध्याचे दुपारी 12 वाजताचे दर आहेत. वेगवेगळ्या  शहरात 1,000 ते 2,000 रुपयांचा फरक असू शकतो

18 आणि 22 कॅरेट सोन्याचे दर किती आहे?

22 कॅरेट सोन्याचा भाव आता 130  रुपयांनी किंचित घसरून 1,43,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे. जीएसटीमुळे तो आता 147,290 रुपयांवर आला आहे. 18 कॅरेट सोन्याचा भावही फक्त 106 रुपयांनी घसरला आहे. आज तो 117,085  रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर ​​उघडला आणि जीएसटीमुळे त्याची किंमत 120,597रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर ​​पोहोचली आहे.

फेब्रुवारीमध्ये सोन्याचे दर असे बदलले

1 फेब्रुवारी: 17098  रुपयांनी घसरून 148697 रुपयांवर आले.
2 फेब्रुवारी: सकाळी सोन्याचा भाव घसरला पण संध्याकाळी तो 49 रुपयांनी वाढून 148,746 रुपयांवर बंद झाला, जो गेल्या 15 दिवसांतील सर्वात कमी वाढ आहे.
3 फेब्रुवारी: सोनं 2783  रुपयांनी महाग झाले आणि ते प्रति 10 ग्रॅम 151529 रुपयांवर पोहोचले.
4 फेब्रुवारी: सोने 5096 रुपयांनी महाग झाले आणि 15625  रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर ​​पोहोचले.
5 फेब्रुवारी: सोने पुन्हा एकदा घसरले आणि 4123 रुपयांनी स्वस्त होऊन 152502 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाले.
6 फेब्रुवारी: 24 कॅरेट सोने 424  रुपयांनी स्वस्त झाले आणि ते प्रति 10 ग्रॅम 152078 रुपयांवर आले.
9 फेब्रुवारी: सोने 2798  रुपयांनी महाग झाले आणि ते प्रति 10 ग्रॅम 154876 रुपयांवर पोहोचले.
10 फेब्रुवारी: सोने 1379 रुपयांनी महाग झाले आणि ते प्रति 10 ग्रॅम 156255 रुपयांवर पोहोचले.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

