  • Marathi News
  • सोनं 20,250 रुपयांनी स्वस्त झाले! 42 वर्षात पहिल्यांदाच स्वस्तात सोनं खरेदी करण्याची संधी

सोनं 20,250 रुपयांनी स्वस्त झाले! 42 वर्षात पहिल्यांदाच स्वस्तात सोनं खरेदी करण्याची संधी

 सोन्याचे दर 20,250 ने घसरले आहेत. पहिल्यांदाच स्वस्तात सोने खरेदी करण्याची संधी मिळाली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 12, 2026, 08:40 PM IST
सोनं 20,250 रुपयांनी स्वस्त झाले! 42 वर्षात पहिल्यांदाच स्वस्तात सोनं खरेदी करण्याची संधी

Gold Rate : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम गोल्ड मार्केटवरही होत आहे. सोनं चांदीच्या दरात प्रचंड चढ उतार आहे. मात्र, युद्ध सुरु झाल्यापासून 40 दिवसांच्या कालावधीत सोनं   20,250 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. 42 वर्षात पहिल्यांदाच  स्वस्तात सोनं खरेदी करण्याची संधी ग्राहकांना मिळाल्याचे दिसत आहेत. भविष्यात सोन्याचे सदर कसे असू शकतात याबबात तज्ञांनी अंदाज वर्तवला आहे. 

सोन्याच्या दरात प्रंचड घसरण झाली आहे.  सोन्याच्या किमतीत मोठी घट झालूी आहे. सध्याचे दर पाहता दागिने खरेदी करण्यासाठी ही योग्य वेळ असल्याचे बोलले जात आहे. सोन्याच्या दरात 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त घसरण झाली आहे. 42 वर्षात पहिल्यांदाच इतकी मोठी घसरण झाली आहे.  भारतीयांना सोन्याचे प्रचंड वेड आहे. भारतीयांसाठी सोनं खरेदी फक्त गुंतवणूक नाही तर सोनं खरेदीत भावना देखील गुतलेल्या असतात. यामुळेच लग्नसराई सह सणासुदींंच्या काळात सोनं खरेदी मोठ्या प्रमाणात होते. मागील काही वर्षात सोन्याचे दर प्रचंड वाढले आहेत. असे असले तरी सोनं खरेदीचा ओघ कमी झालेला नाही. सोन्याच्या किंमती 20,000 पेक्षा जास्त कमी झाल्यामुळे अनेकजण  दागिने खरेदी करत आहेत.

हे देखील वाचा... पोलिस दलात खळबळ! भारतात पहिल्यांदाच 9 पोलिसांना एकाचवेळी फाशीची शिक्षा; लॉकडाऊनमध्ये केलेल्या मोठ्या चुकीची शिक्षा मिळाली

रविवार 12 एप्रिल रोजी सोन्याचे  'गुड रिटर्न्स'नुसार, 10 ग्रॅम शुद्ध 24-कॅरेट सोन्याची किंमत 1,52,840 आहे. जर फक्त 1 ग्रॅम सोने खरेदी करायचे असले तर त्याची किंमत 15,248 आहे. त्याचप्रमाणे, दागिने बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 10 ग्रॅम 22-कॅरेट सोन्याची किंमत 1,40,100 आहे. एका ग्रॅम 22-कॅरेट सोन्याची किंमत 14,010 आहे. त्यामुळे, जर तुम्ही सध्या 22-कॅरेटची, 3-ग्रॅमची अंगठी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर घडणावळ शुल्क आणि जीएसटीसह एकूण 43,500 रुपयात अंगठी खरेदी करु शकता.

दागिने खरेदी करण्याची योग्य वेळ 

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धानंतर सोन्याच्या दरात चढ-उतार होत आहे. 28 फेब्रुवारीला युद्ध सुरू झाले. 1 मार्चपर्यंत सोन्याच्या किमती वाढल्या. त्यानंतर किंमती घसरल्या. 1 मार्च रोजी 10 ग्रॅम 24 -कॅरेट सोन्याची किंमत 1,73,090 होती. तेव्हापासून 12 एप्रिलपर्यंत किमतीत 20,250 ने घट झाली आहे. यामुळे स्वस्त दरात सोनं खरेदी करण्याची उत्तम संधी आहे. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

इतर बातम्या

पत्नीला टपली मारली, स्वतः कानाखाली खाल्ली... पण नवऱ्याचे KK...

