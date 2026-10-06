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सोनं अजून 10 हजार रुपयांनी स्वस्त होणार? दिवाळीपर्यंत एक तोळा सोन्याच्या रेट किती असेल? अंदाज पाहून विश्वासच बसणार नाही

सोनं चांदीच्या दरात सध्या मोठी घसरण झाली आहे. अशातच सोन्याचा दर आणखी घसरण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.  दिवाळीपर्यंत एक तोळा सोन्याच्या रेट किती असेल? तज्ञांनी वर्तवलेला अंदाज पाहून विश्वासच बसणार नाही. 

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 06, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 10:17 PM IST
सोनं अजून 10 हजार रुपयांनी स्वस्त होणार? दिवाळीपर्यंत एक तोळा सोन्याच्या रेट किती असेल? अंदाज पाहून विश्वासच बसणार नाही

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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