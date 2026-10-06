/सोनं अजून 10 हजार रुपयांनी स्वस्त होणार? दिवाळीपर्यंत एक तोळा सोन्याच्या रेट किती असेल? अंदाज पाहून विश्वासच बसणार नाही

Gold Price: सध्या सोनं चांदीच्या दरात प्रचंड घसरण होत आहे. सध्या 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1.48 लाख ते 1.50 लाख रुपयांच्या दरम्यान वर खाली आहे. अशातचं सोन आणखी 10 रुपयांनी स्वस्त होणार असल्याची चर्चा आहे. दिवाळीपर्यंत सोन्याचा अंदाज किती असेल याबाबत वेगवेगळे अंदाज वर्तवण्यात आले आहेत. दिवाळीपर्यंत एक तोळा सोन्याच्या रेट किती असेल? अंदाज पाहून विश्वासच बसणार नाही.
सध्य पितृपक्ष सुरु असल्यामुळे सराफा हाजर थंडावला आहे. आता नवरात्रीपासून सणासुदीचा हंगाम सुरू होईल. यानंतर दसरा, करवा चौथ, धनोत्रयदशी, दिवाळी पाडवा, लक्ष्मीपूजन हे मोठे सण आहेत. भारतात सणासुदीच्या काळात सोनं आणि चांदी खरेदी करणे शुभ मानले जाते. यामुळे सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी होते. दिवाळीनंतर लग्नसराईचा हंगाम देखील सुरु होईल. यामुळे दसऱ्यानंतर सराफा बाजारात पुन्हा तेजी येईल असा अंदाज आहे. यामुळे सराफा बाजारात सोनं चांदीच्या दरात काय बदल होईल याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
गुंतवणूकदारांच्या मनातही प्रश्न आहे की सोन्याचा दर 2 लाख रुपयांच्या पूर्वीच्या उच्चांकाच्या वर कधी जाईल? ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिलचे (GJC) अध्यक्ष राजेश रोकडे यांच्या मते, सोन्याचा भाव 10 ग्रॅममागे 10,000 रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकतो. सध्या सोन्याचा व्यापार एका मर्यादित कक्षेत होत आहे. भाव घसरल्यास तो प्रति 10 ग्रॅम 1.40 लाख रुपयांच्या खाली येणार नाही. सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.40 लाख रुपयांच्या खाली जाण्याची शक्यता कमी आहे, असे जीजेसीचे अध्यक्ष राजेश रोकडे म्हणाले.
सोन्याचा दर 2 लाख रुपयांच्या वर जाईल. पण सोन्याचा भाव 2 लाख रुपयांपर्यंत कधी पोहोचेल, हे सध्या सांगणे कठीण आहे. दिवाळीपर्यंत, किंवा डिसेंबरपर्यंत किंवा मार्च 2027 पर्यंत सोन्याचा दर 2 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकतो. गेल्या वर्षी सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1.28 लाख रुपये होता. जानेवारी 2026 मध्ये सोन्याचा दर 2 लाख रुपयांच्या पातळीवर पोहोचला होता. दिवाळी जवळ येत आहे आणि सध्या देशात सो सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
अमेरिकन बॉण्डवरील परतावा वाढत आहे. अमेरिकन ट्रेझरी बॉण्डवरील परताव्यातील वाढीमुळे सोन्यावर दबाव आला. सोन्यावर व्याज मिळत नसल्यामुळे, वाढत्या परताव्यामुळे बॉण्ड्स गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत आहे.अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे इतर चलनांमध्ये सोने खरेदी करणे महाग होते. याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या मागणीवर होतो आणि सोन्याच्या किमतींवर दबाव येतो.
नफावसुली आणि फेडच्या भूमिकेचा सोन्याच्या दरावर परिणाम. दीर्घकाळ चाललेल्या तेजीनंतर, गुंतवणूकदारांनी सोन्यात नफा कमावला. शिवाय, फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरांवरील कठोर भूमिकेमुळेही सोन्याच्या किंमतीत घट झाली. या घटकांमुळे, सप्टेंबरमध्ये सोन्याच्या किमतीत अंदाजे 6 टक्क्यांची घसरण झाली.