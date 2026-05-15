सोन्याचा पलंग, विहीर असलेला बाथटब...; TMC च्या 'या' नेत्याच्या घरात सीक्रेट लग्जरी तळघर, छापा टाकणारे अधिकारीही झाले थक्क

Luxurious Underground House : बंगाल पोलिसांनी टीएमसी नेते शमिम अहमद उर्फ 'बोर' यांच्या घरावर छापा टाकला. त्यांच्या घरातील आलिशान गुप्त तळघर पाहून सर्व अधिकारी थक्क झाले. हे गुप्त तळघर एखाद्या पंचतारांकित आलिशान खोलीपेक्षा कमी नाही.
TMC Leader Luxurious Underground House : पश्चिम बंगालमधील हावडा इथल्या शिबपूर परिसरात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. स्थानिक तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) नेते शमिम अहमद यांच्या घरावर छापा मारण्यात आला. त्यावेळी त्यांच्या घरात एक रहस्यमय तळघर सापडलं. हे तळघर साधेसधे नुसार एका आलिशान पाच स्टार हॉटेलसारखं होतं. हे तळघर पाहून छापा टाकणारे अधिकारीही थक्क झालीत. परिसरातील स्थानिक लोक शमिमला बोर या टोपन नावाने ओळखतात. तर या छापेमारीपूर्वीच शमिम आणि त्यांची नगरसेविका पत्नी फरार आहेत.
एका गुन्हेगारी प्रकरणात अटक करण्यासाठी बंगाल पोलीस शिबपूर छाडा बस्तीत असलेल्या त्यांच्या घरावर छापा टाकण्यासाठी पोहोचले पण ते त्यापूर्वीच फरार झालेत. घरातील छापेमारी दरम्यान पोलिसांनी एक गुप्त असं तळमजला आढळून आला. त्या गुप्त जिन्यावरून खाली गेल्यावर एक आलिशान अशी रुम होती. या तळघरातील पलंग हा सोन्याचा होता. तर इतर वस्तू या महागड्या आणि आलिशान होत्या. इथे प्रत्येक चैनीच्या वस्तू उपलब्ध होत्या. ही एक गुप्त बंकरपेक्षा 'पंचतारांकित गुप्त खोली'सारखे अधिक भासत होती.
या तळघरात सोन्याचा पलंग, विहिर असलेला बाथटेब, महागडे फर्निचर, टेलिव्हिजन आणि अनेक ब्रँडेड वस्तू सापडल्या आहेत. तर तळघरात एक सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवण्यात आला ज्यातून संपूर्ण घरातील कॅमेऱ्यांपर्यंत पोहोचत होते. शिवाय तळघरातही एक सीसीटीव्ही कॅमेरा होता.
गेल्या गुरुवारी, शिबपूर भागातील एका भाजप कार्यकर्त्याच्या घरावर बॉम्ब आणि गोळीबार झाला. या हल्लेचा आरोप नेते शमिम अहमद यांच्यावर करण्यात आला. या हल्ल्यातील मुख्य आरोपी टीएमसी नेते शमिम अहमद उर्फ "बोरे" हा होता, सूत्रांकडून पोलिसांना माहिती मिळाली आहे. अनेक व्हायरल व्हिडीओमध्ये शमिम बॉम्ब फेकताना दिसत असल्याचे पोलिसांना आढळून आला आहे. गेल्या आठवड्यातील निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारातही त्याचे नाव मुख्य संशयित म्हणून नोंदवण्यात आलंय. जेव्हा पोलीस त्याला अटक करण्यासाठी गेले, घरातला कुलूप होते आणि शमिम हे पत्नीसोबत पळून गेले आहे, असं पोलिसांना समजलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार काही महिन्यांपूर्वी, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) शिबपूरमधील रामनवमीच्या मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि बॉम्बस्फोटांप्रकरणी शमिम अहमदला अटक करण्यात आली होती. त्याच्यावर जाणीवपूर्वक सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवल्याचा आरोप ठेवला गेला होता. तसंच काही वर्षांपूर्वी, शमिमला दुसऱ्या एका दंगलीच्या प्रकरणात अटक झाली होती. त्यावेळी त्याच्या सांगण्यावरून त्याच्या समर्थकांनी पोलिसांवर प्राणघातक हल्ला केला आणि शिबपूर पोलीस ठाण्याची तोडफोड केली, या आरोपाखाली त्यांना अटक झाली होती.
तर शमिमची पत्नी शमिमा खातून या हावडा महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 36 मधून नगरसेविका राहिल्या आहेत, त्यामुळे या कुटुंबाचा परिसरात मोठा राजकीय प्रभाव परिसरात आणि शहरात पाहिला मिळतो.
शमीमच्या आलिशान घराला सध्या बाहेरून कुलूप ठोकण्यात आले आहे. त्यांच्या घरातील या रहस्यमय गुप्त तळघराबद्दल उघड झालेल्या घटनेनंतर परिसरातील रहिवाशांना धक्का बसला आहे. शेजारच्यांनी सांगितलं की, शमीमचे घर आतून इतके आलिशान असेल आणि त्याच्या घरात आलिशान तळघर असेल याची त्यांना कल्पना नव्हती. पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत असून, फरार जोडप्याचा कसून शोध सुरू आहे.