/Gold Big Prediction: घरी सोनं ठेवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले; जेपी मॉर्गनच्या भविष्यवाणीत नेमकं काय? ज्यामुळे बाजारात खळबळ!

Gold Big Prediction: जागतिक बाजारात गेल्या काही महिन्यांत विक्रमी उसळी घेतलेल्या सोने आणि चांदीच्या किंमती आता दबावाखाली येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकेतील मोठी गुंतवणूक संस्था जेपी मॉर्गन चेसने 2026 साठी सोने आणि चांदीबाबत सावध अंदाज व्यक्त केलाय. ज्याचा परिणाम बाजारवर दिसू लागलाय. वाढत्या व्याजदरांमुळे आणि कमी होत चाललेल्या मागणीमुळे मौल्यवान धातूंमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण होऊ शकते, असे संकेत अदांजात दिले आहेत. अनेक गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे पाहतात; मात्र आता परिस्थिती वेगाने बदलताना दिसत आहे. जेपी मॉर्गनचा इशारा नेमका काय? याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.
जेपी मॉर्गनने 2026 साठी सरासरी सोन्याचा भाव आधीच्या अंदाजापेक्षा कमी ठेवला आहे. बँकेच्या मते, जागतिक पातळीवर व्याजदर वाढण्याची शक्यता अजूनही कायम आहे. त्यामुळे सोन्यासारख्या व्याज न देणाऱ्या गुंतवणूक पर्यायांवरील आकर्षण कमी होऊ शकते. विशेषतः अमेरिकन बाँड यिल्ड वाढल्याने मोठे गुंतवणूकदार सुरक्षित परतावा देणाऱ्या बाँडकडे वळत आहेत. त्यामुळे सोन्यावरील खरेदीचा दबाव कमी होत आहे. विशेष म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी सुरक्षित गुंतवणुकीच्या मागणीमुळे सोन्याने विक्रमी उच्चांक गाठला होता. मात्र आता त्याच बाजारात नफा वसुली सुरू झाली आहे. यामुळे अल्पकालीन घसरण आणखी तीव्र होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
चांदीच्या बाजारात तर आणखी मोठी अस्थिरता पाहायला मिळत आहे. भारतात आयात शुल्क वाढल्यानंतर चांदीच्या दरात अवघ्या काही दिवसांत मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. काही अहवालांनुसार किलोमागे तब्बल ₹35 हजारांपेक्षा जास्त घसरण नोंदवली गेली. चांदीचा वापर उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होतो. इलेक्ट्रिक वाहनं, सोलर पॅनेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात चांदीची मागणी वाढली असली तरी सध्या वाढत्या किंमतींमुळे ग्राहक आणि उद्योग दोघेही सावध झाले आहेत. त्यामुळे बाजारात विक्रीचा दबाव वाढताना दिसत आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत अजूनही महागाईचा प्रश्न गंभीर आहे. अमेरिकेतील महागाई नियंत्रित करण्यासाठी फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय. याचा थेट परिणाम सोने-चांदीवर होत आहे. कारण व्याजदर वाढले की गुंतवणूकदार बाँड किंवा फिक्स्ड इनकम साधनांकडे वळतात. याशिवाय डॉलर मजबूत होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या मागणीवरही परिणाम होत आहे. डॉलर मजबूत झाला की इतर देशांसाठी सोने महाग होते आणि खरेदी कमी होते.
भारत सरकारने सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवल्यानंतर देशांतर्गत बाजारात मोठा परिणाम दिसून आला. वाढीव शुल्कामुळे दागिने उद्योग, व्यापारी आणि किरकोळ ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. यामुळे अनेक व्यापाऱ्यांनी नवीन खरेदी कमी केली आहे. लग्नसराईचा हंगाम असूनही बाजारात पूर्वीसारखी तेजी दिसत नाही. ग्रामीण भागातील मागणीही काही प्रमाणात कमी झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
एकीकडे जेपी मॉर्गन आणि काही विश्लेषकांनी सावध भूमिका घेतली असली तरी अनेक जागतिक तज्ज्ञ अजूनही दीर्घकालीन तेजीची शक्यता नाकारत नाहीत. काही अहवालांनुसार, भू-राजकीय तणाव, युद्धजन्य परिस्थिती आणि केंद्रीय बँकांची सोन्याची खरेदी यामुळे भविष्यात पुन्हा तेजी येऊ शकते. विशेषतः अनेक देश डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सोन्याचा साठा वाढवत आहेत. त्यामुळे दीर्घकालीन आधार सोन्याला मिळत राहू शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याचा बाजार अतिशय अस्थिर आहे. त्यामुळे एकदम मोठी गुंतवणूक करण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करणे अधिक सुरक्षित ठरू शकते. अल्पकालीन नफ्यासाठी सोन्या-चांदीत प्रवेश करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना मोठा धोका संभवतो. विशेषतः सोशल मीडियावरील अफवा किंवा अतिरंजित किंमत अंदाजांवर विश्वास ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. बाजारातील हालचाली या व्याजदर, डॉलर, जागतिक युद्धस्थिती आणि सरकारी धोरणांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे माहितीची खातरजमा करूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
2026 मधील पुढील काही महिने सोने आणि चांदीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. अमेरिकेची आर्थिक धोरणे, महागाईचा वेग, चीनची मागणी आणि मध्यपूर्वेतील तणाव यावर पुढील दिशा ठरेल. सध्या बाजारात भीती आणि अनिश्चितता दोन्ही वातावरण दिसत आहे. जर व्याजदर आणखी वाढले तर सोन्यात आणखी घसरण होऊ शकते. मात्र जागतिक तणाव वाढल्यास पुन्हा सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याला मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येणारा काळ हा गुंतवणूकदारांसाठी संयम आणि योग्य रणनीतीचा असेल, असे तज्ज्ञ सांगतात.