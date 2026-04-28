  • सोनं 41,400 रुपयांनी स्वस्त; सोनं आता प्रचंड स्वस्त होणार? RBI च्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर

सोनं 41,400 रुपयांनी स्वस्त; सोनं आता प्रचंड स्वस्त होणार? RBI च्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर

सोनं चांदीच्या दारात घसरण झाली आहे. यामुळे ऐन लग्न सराईच्या काळात खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मागील 4 महिन्यात सोनं  जवळपास  41,400 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Apr 28, 2026, 05:34 PM IST
सोनं 41,400 रुपयांनी स्वस्त; सोनं आता प्रचंड स्वस्त होणार? RBI च्या अहवालात धक्कादायक माहिती समोर

Gold Silver Price Crash: मागील काही वर्षात सोन्याच्या दराने उच्चांक गाठला आहे. सोन्याचा दर लाखाच्या वर स्थिरावला आहे. अशातच इराण आणि अमेरिका इस्त्रायस यांच्यातील युद्ध सुरु झाल्यापासून सोन्याच्या दरात प्रचंड चढ उतार सुरु आहे.  जानेवारी महिन्यात उच्चांक गाठणारं सोनं आता 40 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. सोन्याच्या वाढत्या दराचा बुडबुडा फुटणार आहे. सोन्याचे दर आणखी घसरणार आहेत.  RBI च्या अहवालात सोन्याच्या दराबाबत धक्कादायक माहिती समोर  आली आहे. 

28 एप्रिल रोजी सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली आहे.  सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅम 210 रुपयांची घसरण झाली आहे.  तर, चांदीच्या दरात प्रति किलो सुमारे 1500 रुपयांची घसरण झाली आहे. जानेवारी महिन्यात गाठलेल्या आतापर्यंतच्या उच्चांकाशी तुलना केल्यास, सोन्याच्या दरात आतापर्यंत 41,400 रुपयांची घसरण झाली आहे. जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस, सोन्याना दर प्रति 10 ग्रॅम 1,93,000 रुपये होता. सोन्याच्या दराने हा सर्वात मोठा उच्चांक नोंदवला होता. 

2024 नंतर सोन्याच्या दरात अचानक वाढ झाली. डिसेंबर 2024 पर्यंत, भारतात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 76,000 रुपये होता. एका वर्षानंतर, डिसेंबर 2025 मध्ये, सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,40,000 रुपयांवर पोहोचला. एका महिन्यानंतर, जानेवारी 2026 मध्ये, सोन्याने सर्व विक्रम मोडले आणि सोन्याचा दर  प्रति 10 ग्रॅम 1.80 लाख रुपयांच्या पुढे गेला.

इराण युद्धामुळे सोन्याच्या किमतींत प्रचंड घसरण सुरु झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालामुळे  चिंता निर्माण झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीच्या (एमपीसी) अहवालात सोन्याच्या वाढत्या दराबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. सोन्याच्या किमती का वाढल्या, त्या का घसरतील आणि पुढे काय होईल याबाबत RBI ने माहिती दिली आहे.
सोनं फुगवट्याच्या पातळीवर पोहोचले आहे. त्यात लक्षणीय घसरण होण्याची शक्यता आहे. सोन्याचा फुगवटा तयार झाला असला तरी, तो कधी फुटेल असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आपल्या अहवालात म्हंटले आहे. मध्य-पूर्वेतील युद्ध ताणाव कमी होत आहे.  यामुळे तेलाच्या किमती घसरत आहेत.  शेअर बाजार पुन्हा तेजीच्या मार्गावर परतत आहे. परिणामी, सोन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात नफावसुली होण्याची शक्यता आहे. मोठी घसरण शक्य आहे. गेल्या काही दिवसांपासून, अनेक देशांतील मध्यवर्ती बँकांनीही सोन्याची विक्री सुरू केली आहे. बाजार तज्ज्ञांच्या मते सोन्याचा फुगवटा फुटला आहे. येत्या काही दिवसांत सोन्याच्या किमती घसरण्याची शक्यता आहे. सोन्याच्या दरा किंचीत उसळी घतेली तरी सोन्याचे दर उच्चांक गाठणार नाही असे RBI ने आपल्या अहवालात म्हंटले आहे.  

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

