/सोनं 52000 रुपयांनी स्वस्त; 180 दिवसांत सोन्याचे दर 27 टक्क्यांनी घसरले; सोनं आणखी किती रुपयांनी होणार स्वस्त?

Gold Price Falling : दोन लाखांच्या आपसास पोहचलेले सोनं 52000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. 180 दिवसांत सोन्याच्या दर 27 टक्क्यांनी घसरले आहेत. जून महिन्यात सोनं तब्बल 11 टक्क्यांनी स्वस्त झाले आहे. सोन्याचे दर सातत्याने घसरत असल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे. भविष्यात सोन्याचे दर आणखी घसरु शकतात असा अंदाज देखील वर्तवला आहे.
जानेवारी 2026 मध्ये 10 ग्रॅम सोन्याचा दर जवळपास 2 लाखाच्या वर पोहचला होता. सोन्याचा दर आता 1.42 लाख रुपयांच्या खाली घसरला आहे. जून महिन्यातच सोन्याच्या दरात 12 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली. जानेवारी 2026 मधील दरांशी तुलान केल्यास सोन्याच्या दरात जवळपास 27 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ज्या गुंतवणूकदारांनी जास्त दरात सोने खरेदी केले होते त्यांच्या सोन्याचे दर घसरल्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.
2024 आणि 2025 मध्ये सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ झाली होती. जानेवारी 2026 च्या अखेरीस सोन्याचे दर झपाट्याने प्रति 10 ग्रॅम जवळपास 1.93 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले. सोन्याचा हा आतापर्यंतचा उच्चांक होता. यानंतर मात्र, सोन्याच्या दरात इतकी मोठी घसरण सुरु झाली की ती अजूनही थांबलेली नाही.
30 जून रोजी एमसीएक्सवर सोन्याचा दर 1,42,531 वर बंद झाला. 1 जुलै रोजी त्यात पुन्हा घसरण झाली. सोन्याचा दर 1.41 लाखांवर स्थिरावला. उच्चांकी दरापासून सोन्याच्या दरात 27 टक्केची घसरण आहे. याचा अर्थ सोनं 50,000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. जून महिन्यातही सोन्याच्या दरात घसरण सुरूच आहे. 31 मे रोजी सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 160,911 होता. हाच दर 30 जून रोजी प्रति 10 ग्रॅम 1.42 लाखांवर आला आहे. जून महिन्यात सोन्याच्या दरात प्रति 10 ग्रॅम 11.42% इतकी घसरण झाली आहे.
सोन्याच्या दरात घसरण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल बँकेने रिझर्व्ह दीर्घकाळासाठी व्याजदर उच्च ठेवेल. या वर्षी आणखी तीन वेळा व्याजदरवाढ होईल, अशी शक्यता व्यापाऱ्यांनी वर्तवली आहे. बॉण्ड्स किंवा मुदत ठेवींच्या विपरीत, सोने ही एक अशी मालमत्ता आहे जी नियमित उत्पन्न किंवा व्याज देत नाही. त्यामुळे, जेव्हा व्याजदर आणि बॉण्डवरील परतावा वाढतो, तेव्हा गुंतवणूकदार सोन्यातून पैसे काढून व्याज देणाऱ्या मालमत्तांमध्ये गुंतवतात. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे परदेशी खरेदीदारांसाठी सोने महाग झाले आहे. यामुळे सोन्याची मागणी कमी झाली आहे. भू-राजकीय तणावाचा देखील सोन्याच्या दरावर परिणाम झाला आहे. अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्ध स्थितीमुळे सोन्याची वाहतूक मंदावली असून याचा परिणाम सोन्याची मागणी आणि पुरवठ्यावर झाला आहे. परिणामी सोन्याचे दर घसरल्याचे सांगितले जात आहे.
युद्ध किंवा वैष्विक तणावाच्या काळात सोने सामान्यतः महाग होते. पण यावेळी, बाजाराचे लक्ष प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींच्या शक्यतेवर अधिक केंद्रित आहे, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते. जर महागाई वाढली, तर अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर उच्च ठेवेल, ज्यामुळे सोन्याच्या किमती आणखी खाली येऊ शकतात.
सोन्याच्या किंमतीत घसरण होत असल्याने सोन्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. सोन्याचे दर कधी वाढणार याची चिंता पडली आहे. तर, अनेत गुंतवणूकदार आता सोनं खरेदी करावं का असं प्कश्न उपस्थित करत आहेत. सोनं आणखी स्वस्त होणार अमेरिकेच्या आगामी आर्थिक आकडेवारीवर अवलंबून आहे. जर अमेरिकेच्या कामगार बाजाराची आकडेवारी कमकुवत असेल किंवा महागाई कमी असेल, तर सोन्याच्या किमती वाढू शकतात. जर अमेरिकेचा रोजगार अहवाल चांगला आला, तर सोन्याच्या किमतीत आणखी घसरण होऊ शकते.