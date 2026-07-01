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सोनं 52000 रुपयांनी स्वस्त; 180 दिवसांत सोन्याचे दर 27 टक्क्यांनी घसरले; सोनं आणखी किती रुपयांनी होणार स्वस्त?

सोनं 52000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. 180 दिवसांत सोन्याच्या दर 27 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.  सोनं आणखी किती रुपयांनी स्वस्त होणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 01, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:31 PM IST
सोनं 52000 रुपयांनी स्वस्त; 180 दिवसांत सोन्याचे दर 27 टक्क्यांनी घसरले; सोनं आणखी किती रुपयांनी होणार स्वस्त?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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सोनं 52000 रुपयांनी स्वस्त; 180 दिवसांत सोन्याचे दर 27 टक्क्यांनी घसरले; सोनं आणखी किती रुपयांनी होणार स्वस्त?
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