/सोने आणखी स्वस्त होणार? WGC चा इशारा; आतापर्यंत 34000 रुपयांची घट, पुढे 37% पर्यंत घसरणार?

Gold Rate Crash Prediction: गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, ही घसरण इथेच थांबेल याची खात्री नाही. वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल (WGC)च्या ताज्या विश्लेषणानुसार, जागतिक बाजारातील परिस्थिती बदलल्यास सोन्याच्या किमतीत आणखी मोठी घसरण होऊ शकते. या वर्षाच्या सुरुवातीला विक्रमी उच्चांक गाठलेल्या सोन्याच्या किंमती आता लक्षणीयरीत्या खाली आल्या आहेत. भू-राजकीय तणाव, विशेषतः मध्यपूर्वेतील घडामोडी आणि कच्च्या तेलातील चढ-उतार यामुळे सोन्याच्या बाजारावर दबाव निर्माण झाला आहे.
वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिलच्या अहवालानुसार, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा दर 3,857 डॉलर प्रति औंस या महत्त्वाच्या सपोर्ट पातळीखाली गेल्यास पुढील लक्ष्य 3,500 डॉलर प्रति औंस असू शकते. ही पातळी गाठल्यास, जानेवारी 2026 मधील उच्चांकाशी तुलना करता सोन्याच्या किमतीत जवळपास 37 टक्क्यांची घसरण झालेली असेल. विश्लेषकांच्या मते, इतकी घसरण झाल्यानंतर मात्र हा स्तर बाजारासाठी मजबूत आधार ठरू शकतो.
WGC च्या मते, 3,943 डॉलर प्रति औंस हा सध्याचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा स्तर तुटल्यास घसरणीचा वेग वाढू शकतो. त्यानंतर 3,857 डॉलर खाली गेल्यास बाजार थेट 3,500 डॉलरच्या दिशेने जाऊ शकतो.
सोन्याच्या किमतीवर केवळ मागणी-पुरवठ्याचा परिणाम होत नाही, तर चलनबाजारातील हालचालीही महत्त्वाच्या ठरतात. विशेषतः अमेरिकन डॉलर आणि जपानी येन यांचा प्रभाव मोठा असतो. जर जपानी येन मजबूत झाला आणि डॉलर कमकुवत झाला, तर सोन्याला पुन्हा आधार मिळू शकतो. उलट डॉलर मजबूत राहिल्यास सोन्यावर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.
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अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक म्हणजेच फेडरल रिझर्व व्याजदरांबाबत काय निर्णय घेते, यावरही सोन्याची पुढील दिशा ठरेल. व्याजदर स्थिर राहिल्यास डॉलरवर दबाव येऊ शकतो आणि सोन्याला काही प्रमाणात आधार मिळू शकतो. मात्र व्याजदर वाढवण्याचा निर्णय झाल्यास सोन्याच्या किमती आणखी घसरण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. होर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलवाहतूक सुरळीत झाल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती कमी होऊ शकतात. त्याचा परिणाम महागाईवर होईल आणि जागतिक आर्थिक धोरणांवरही त्याचा प्रभाव पडू शकतो. यामुळे पुढील काही महिन्यांत सोन्याच्या किमतींची दिशा मोठ्या प्रमाणावर जागतिक राजकीय आणि आर्थिक घडामोडींवर अवलंबून राहणार आहे.
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लग्नसराई किंवा गुंतवणुकीसाठी सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्यांनी घाई न करता बाजारातील पुढील हालचालींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील महत्त्वाचे सपोर्ट स्तर टिकतात की तुटतात, यावरच सोन्याचा पुढील प्रवास ठरणार आहे.