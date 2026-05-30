/Gold Demand Decreased: सोन्याची मागणी 70% घसरली! PM मोदींच्या आवाहनानंतर बदलला ग्राहकांचा मूड?

Gold Demand: देशातील सोन्याच्या बाजारात मोठी उलथापालथ झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, मे 2026 मध्ये सोन्याच्या मागणीत जवळपास 70 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. 27 मे रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात देशातील सोन्याची मागणी केवळ 7.5 टनांपर्यंत घसरली, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत ती सुमारे 25 टन होती. या घसरणीमुळे ज्वेलर्स, बुलियन व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेते चिंतेत आले आहेत. आयात शुल्कात झालेली मोठी वाढ आणि वाढती महागाई हे या घसरणीमागील प्रमुख घटक ठरत असल्याचे तज्ज्ञांच्या मत आहे.
केंद्र सरकारने 13 मेपासून सोन्यावरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून थेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले. ही वाढ गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात मोठ्या शुल्कवाढींमध्ये गणली जात आहे. शुल्कवाढीनंतर सोन्यावरचा एकूण करभार सुमारे 18.45 टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. परिणामी बाजारातील सोन्याचे दर झपाट्याने वाढले आणि ग्राहकांनी खरेदीपासून अंतर ठेवण्यास सुरुवात केली. भारत बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या प्रतिनिधींनीही शुल्कवाढीनंतर मागणीत मोठी घट झाल्याचे मान्य केल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
सोन्याची मागणी कमी होण्यामागे केवळ आयात शुल्कवाढ जबाबदार नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती, अन्नधान्य महागाई आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव यामुळे ग्राहक खर्चाबाबत अधिक सावध झाले आहेत. घरगुती बजेटवर ताण वाढल्याने अनेक कुटुंबांनी सोन्याची खरेदी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही मोठ्या ज्वेलरी कंपन्यांनीही त्यांच्या विक्रीत 30 ते 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे बाजारात ग्राहकांची वर्दळ लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसत आहे.
भारतामध्ये सोन्याची खरेदी ही केवळ गुंतवणूक नसून सामाजिक आणि सांस्कृतिक परंपरेशी जोडलेली मानली जाते. तरीदेखील सध्याच्या वाढलेल्या किंमतींमुळे ग्राहक मोठ्या खरेदीपासून दूर राहत आहेत. अनेक जण हलक्या वजनाचे दागिने, कमी कॅरेटचे पर्याय किंवा जुने सोने बदलून नवीन दागिने घेण्याचा पर्याय निवडत आहेत. काही व्यापाऱ्यांच्या मते, अधिकमासासारख्या धार्मिक कारणांमुळेही खरेदीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे लग्नसराई आणि सणासुदीच्या काळातही बाजाराला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही.
जागतिक सुवर्ण परिषद म्हणजेच वर्ल्ड गोल्ड काऊन्सिल आणि इतर तज्ज्ञ संस्थांनी इशारा दिलाय. त्यानुसार, आयात शुल्कात मोठी वाढ झाल्यास अधिकृत आयात कमी होऊन सोन्याची तस्करी पुन्हा वाढू शकते. यापूर्वीही शुल्कवाढीनंतर बेकायदेशीर आयात वाढल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, 2026 या वर्षात भारताची एकूण सोन्याची मागणी 50 ते 60 टनांनी घटू शकते. मात्र लग्नसराई, सण आणि सांस्कृतिक गरजांमुळे दीर्घकालीन मागणी पूर्णपणे कोसळणार नाही, असेही विश्लेषकांचे मत आहे. त्यामुळे सध्याची घसरण ही बाजारासाठी मोठा इशारा मानली जात असली तरी पुढील काही महिन्यांतील आर्थिक परिस्थिती, महागाई आणि सोन्याचे दर यावरच बाजाराची दिशा अवलंबून राहणार आहे.