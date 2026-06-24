Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Gold Silver Price Today: सोनं 2 हजारांनी तर चांदी 2,500 रुपयांहून अधिक घसरली; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today: सोनं 2 हजारांनी तर चांदी 2,500 रुपयांहून अधिक घसरली; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today 24 June 2026: सोने आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण दिसून आली आहे. आजचे देशातील मुख्य शहरातील दर नेमके काय आहेत हे जाणून घेऊयात... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 24, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:11 PM IST
Gold Silver Price Today: सोनं 2 हजारांनी तर चांदी 2,500 रुपयांहून अधिक घसरली; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price Today: कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील चढ-उतार; काय आहेत महाराष्ट्रा
Petrol Diesel Price Today25 min ago
2
France44 min ago
3
delhi murder54 min ago
4
lpg cylinder1 hr ago
5
passport1 hr ago