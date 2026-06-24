/Gold Silver Price Today: सोनं 2 हजारांनी तर चांदी 2,500 रुपयांहून अधिक घसरली; खरेदीपूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये आज मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे. सलग वाढीनंतर सराफा बाजारात मौल्यवान धातूंना ब्रेक लागल्याचे चित्र दिसत असून, सोने आणि चांदी खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरू शकते.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात सुमारे ₹1,960 ची घट झाली असून ते ₹1,44,820 प्रति 10 ग्रॅम या पातळीवर आले आहे. त्याचवेळी 22 कॅरेट सोन्याचा भाव ₹1,32,752 प्रति 10 ग्रॅम इतका नोंदवला गेला. चांदीच्या दरातही मोठी घसरण झाली असून 1 किलो चांदीचा भाव सुमारे ₹2,570 ने कमी होऊन ₹2,23,810 प्रति किलोवर आला आहे.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर ऑगस्ट डिलिव्हरीच्या सोन्याच्या करारात 1 टक्क्यांहून अधिक घसरण दिसून आली. तर जुलै डिलिव्हरीच्या चांदीच्या करारातही किंमती कमी झाल्या असून बाजारात विक्रीचा दबाव कायम असल्याचे दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर मजबूत झाल्याने सोन्या-चांदीच्या किंमतींवर दबाव निर्माण झाला आहे. डॉलर इंडेक्सने अलीकडच्या काळातील उच्चांक गाठल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणुकीकडे काही प्रमाणात पाठ फिरवल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय जागतिक स्तरावर वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे महागाईचा धोका निर्माण झाला आहे. पुरवठा साखळीवर होणारा परिणाम आणि संभाव्य व्याजदरवाढ यामुळेही मौल्यवान धातूंमध्ये नफा वसुली होत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सोनं किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर आजची घसरण तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, दरांमध्ये रोज बदल होत असल्याने खरेदीपूर्वी स्थानिक सराफा बाजारातील ताजे भाव तपासणे आवश्यक आहे.