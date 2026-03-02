ज्वेलर्सनी अचानक ऑर्डर रद्द केल्या, सोने आणि चांदीबाबत मोठी अपडेट

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
एकीकडे संपूर्ण मध्यपूर्व युद्धाच्या आगीत जळत असताना दुसरीकडे सोन्या-चांदीच्या किमतीही भडकायला सुरूवात झाली आहे. अशातच  ज्वेलर्सनी अचानक ऑर्डर रद्द केल्या आहेत. सोन चांदीच्या वाहतूकीचे सर्व व्यापारी मार्ग बंद झाले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 2, 2026, 09:15 PM IST
Gold Explainer : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराणमध्ये युद्धाचा भडका उडाला आहे. एकीकडे युद्धामुळे संहार होतोय. तर दुसरीकडे महामागाईचाही भडका उडण्याची शक्यताय.. यामध्ये सर्वात जास्त प्रभाव पडणार आहे तो म्हणजे सोन्या-चांदीच्या दरांवर. ज्याचा ट्रेलर आजच पाहायला मिळाला आहे.  त्यामुळे सोनं या युद्धानंतर आपल्याचं किमतीचे आतापर्यंतचे रेकॉर्ड तोडेल का याची चर्चा सुरू झाली. अशातच सोन चांदीच्या वाहतूकीचे सर्व व्यापारी मार्ग बंद झाले आहेत. यामुळे या दोन्ही धातूंचा तुडवडा निर्माण होऊ शकतो. ज्वेलर्सनी अचानक ऑर्डर रद्द केल्या असल्याची चर्चा आहे.

सोनं चांदीच्या दराचा भडका

सोमवारी शेअरबाजार उघडताच सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये वाढ झाली. सोनं 6 हजारांनी वाढून 1 लाख 68 हजार रु. तोळा चांदी तब्बल 10 हजार रुपयांनी वाढून 2 लाख 85 हजार किलोवर पोहचली.  आता युद्धाचा जस जसा भडका उडतोय तसे सोन्या-चांदीच्या किमतींचाही भडका उडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. युद्धामुळे सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये अचानक वाढ होताना दिसत असली तरी याआधीही अनेक महिन्यांपासून सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये वाढ दिसून आली होती.  युद्धा आधीच्याच दरवाढीमध्ये सोन्या चांदीने इतिहासातील किमतींचे सर्व रेकॉर्ड्स तोडले होते. या किमती वाढण्याचं एक कारण म्हणजे जगभरातील देशांना युद्धाची असलेली भीती होतं. मात्र आता थेट युद्धालाच सुरूवात झालीय. त्यामुळे सोन्याचांदीचे दर कुठे जाऊन थांबतात हाच प्रश्न आहे.

सोनं, चांदी आणि हिऱ्याची वाहतूक थांबली

क्षेपणास्त्र हल्ल्यांच्या धोक्यात, अरब देशांमधील हवाई मार्ग बंद होऊ लागले. युएई, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि बहरीन येथून येणारे सोने आणि कच्च्या हिऱ्यांचे माल वाहतूक थांबली. मध्य पूर्वेतील युद्धसदृश परिस्थिती आणि इराण-अमेरिका/इस्रायल संघर्षाच्या बातम्यांमुळे अचानक जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. दुबईहून होर्मुझच्या सामुद्रधुनी आणि आशियाई किरकोळ बाजारपेठांमध्ये सोन्याची वाहतूक थांबू लागली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या व्यापार केंद्रांपैकी एक असलेल्या या शहरातील उड्डाणे अचानक रद्द करण्यात आली, हवाई मार्ग प्रतिबंधित करण्यात आला आणि प्रत्यक्ष सोन्याची वाहतूक थांबवण्यात आली.

 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

